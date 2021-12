Nhổ nước bọt vào người da màu, cô gái lĩnh hơn 3 tháng tù

AnhNgười phụ nữ tên Walker bị tuyên ngồi tù 14 tuần vì lăng mạ và nhổ nước bọt vào người bảo vệ da màu Price bên ngoài quán bar ở Birmingham.

Sharna Walker, 25 tuổi, hôm 22/5 nổi đóa và lăng mạ người bảo vệ da màu Tristan Price, 26 tuổi, sau khi anh yêu cầu cô rời khỏi quán bar Figure of Eight ở Birmingham vì say xỉn, gây rối.

Walker liên tục mắng chửi, dùng ngôn ngữ phân biệt chủng tộc với Price và xô mạnh anh về phía cửa. Khi rời đi, người phụ nữ còn cố quay lại và nhổ nước bọt vào người bảo vệ da màu.

Video ghi lại hành động của Walker nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội, thu hút hơn 2,5 triệu lượt xem và gây ra làn sóng phẫn nộ.

Lăng mạ người da màu giữa phố, cô gái lĩnh hơn 3 tháng tù Sharna Walker lăng mạ người bảo vệ da màu Tristan Price bên ngoài quán bar Figure of Eight ở Birmingham, Anh, hồi tháng 5. Video: Daily Mail.

Thẩm phán John Bristow hôm 13/12 tuyên Walker ngồi tù 14 tuần sau khi cô thừa nhận tội danh tấn công nghiêm trọng liên quan đến phân biệt chủng tộc và đập phá cửa quán bar.

Thẩm phán Bristow nói thêm đây là bản án đã được giảm nhẹ sau khi Walker tỏ ra ăn năn về hành vi của mình và Price cũng đồng ý tha thứ cho cô.

"Video đã gây bất bình trên khắp Birmingham. Cô là mối nguy với công chúng, hình phạt thích hợp là lập tức bắt giam", Bristow tuyên án Walker.

Price cho biết hành vi tấn công của Walker khiến anh cảm thấy bản thân "thấp kém, không có giá trị và tủi nhục". "Sau đó tôi cảm thấy rất khó chịu khi tiếp tục làm việc và cảm giác như mọi người chứng kiến sự việc vẫn nhìn chằm chằm vào tôi", người đàn ông da màu nói.

Price cho biết thêm anh bị ảnh hưởng từ phân biệt chủng tộc nhiều hơn là bị đe dọa từ những kẻ côn đồ say xỉn. Tuy nhiên, Price vẫn tha thứ cho Walker, thêm rằng anh không muốn cuộc đời cô bị hủy hoại vì hành động nông nổi.

Judith Kenney, luật sư của Walker, cho biết thân chủ nhân mắc chứng sợ không gian rộng và đã uống rượu vào hôm xảy ra sự việc. Walker năm 2014 từng bị tòa cảnh cáo vì tội gây mất trật tự và tiếp tục bị cảnh cáo năm 2016 vì có lời nói và hành vi mang tính đe dọa.

Ngọc Ánh (Theo Daily Mail)