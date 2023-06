Nhớ người đàn ông có ý xấu với mình

Lý trí nghĩ bạn là người xấu nhưng tôi lại không ngừng nhớ và tự trách mình rất nhiều.

Tôi 40 tuổi, kết hôn được 14 năm. Trước khi kết hôn, tôi có mối tình đẹp và lãng mạn với bạn học. Do yêu xa, phát sinh nhiều mâu thuẫn nên tôi chủ động chia tay. Tôi kết hôn với người làm chung công ty. Phải nói, sau khi chia tay, tôi vẫn còn tình cảm nhưng kìm lòng bỏ lại hết. Dù khi ấy điều kiện kinh tế của chồng tôi so với người yêu cũ không bằng nhưng tôi hiểu được hai chữ duyên nợ vợ chồng nên chưa bao giờ mang ra so sánh. Mười mấy năm nay, tôi luôn là người vợ hiền, mẹ đảm, được chồng và gia đình chồng yêu quý. Nếu nói về độ chiều vợ, chồng tôi xứng đáng được ví như soái ca bước ra từ ngôn tình. Dù cuộc sống có bao vất vả nhưng vợ chồng luôn yêu thương, nhường nhịn và tôn trọng nhau. Bạn bè nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ.

Mọi thứ trong lòng tôi đảo lộn kể từ năm ngoái, khi về quê gặp lại bạn thân của người yêu cũ. Người này trước cũng thích tôi nhưng tôi yêu bạn của họ rồi nên thôi. Thời yêu nhau, tôi và bạn trai hay lên nhà bạn chơi. Ba người thường ngồi nói chuyện, tâm sự với nhau. Gặp lại sau mười mấy năm kể từ khi tôi kết hôn, bạn xin số và chúng tôi nhắn tin nói chuyện. Đầu tiên bạn trách tôi sao trước chia tay bạn của bạn, sau tâm sự chuyện công việc, gia đình. Bạn khen tôi trẻ và xinh hơn ngày xưa. Điều này đúng bởi do có đời sống tinh thần tốt và tập yoga, chế độ ăn lành mạnh nên ai cũng khen tôi đẹp hơn xưa. Dù được bạn khen nhưng tôi vẫn trả lời đúng mực. Chồng tôi tuần đi làm vắng nhà ba buổi nên bạn nhắn tôi thường trả lời lại. Chuyện cũng chỉ ở mức bạn bè. Nhưng rồi vài lần gần đây, bạn nhắn tin thiếu tế nhị, nói gặp tôi, bạn hồi xuân, rồi bạn khỏe hơn thủa 20. Tôi nói nếu bạn còn nói linh tinh, sẽ không nói chuyện nữa.

Cách đây vài hôm, bạn uống say và lại nói thiếu tế nhị. Tôi hỏi bạn có phải liên lạc với tôi chỉ để nói chuyện đen tối không, vậy bạn tìm sai người rồi. Sau đó bạn giận tôi, block luôn. Lý trí tôi nghĩ bạn block càng tốt nhưng trong lòng lại nhớ bạn. Cả ngày tôi nghĩ về bạn, về kỷ niệm của ngày xưa ba đứa. Hôm rồi, thấy hình bạn trên báo địa phương trong bộ trang phục của ngành bạn, tôi thấy ngưỡng mộ và tim loạn nhịp. Tôi không biết bản thân thích bạn hay hình bóng người xưa trong bạn nữa. Lý trí nghĩ bạn là người xấu nhưng tôi lại không ngừng nhớ và tự trách mình rất nhiều. Trước khi gặp bạn, tôi thường ra chùa tụng kinh hoặc trì chú ở nhà nhưng giờ tâm tôi loạn lên. Tôi thấy thật có lỗi với chồng. Trong lòng tôi từ trước luôn tâm niệm phụ nữ không những bảo vệ gia đình, con bảo vệ gia đình người khác. Tôi đọc nhiều sách về nhân quả và biết rất rõ, vậy mà lại không thoát ra được. Tôi sẽ phải xóa số, hủy kết bạn với bạn để mọi thứ trở về bình thường, chắc phải mất một thời gian. Xin mọi người hãy cho tôi thật nhiều ý kiến để tôi tỉnh ngộ.

Thanh Thủy

