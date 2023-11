Nhờ Hẹn hò VnExpress, tôi sắp có chồng

Tôi là tác giả bài viết "Cậu sẵn sàng để bị tớ khuấy đảo cuộc sống chưa?" cách đây hơn 2 năm.

Vì từng viết bài lên đây và cũng nhận được một số phản hồi nên tôi nghĩ cần cập nhật với mọi người chút về câu chuyện của mình. Biết đâu bài đăng này có thể truyền thêm động lực cho những ai đang chần chừ chưa đăng bài vì bất kỳ lý do nào, có thể thêm niềm tin để nhấn nút "gửi" thì sao. Viết đến dòng này, tự dưng tôi cảm thấy như mình đang báo tin vui cho người thân vậy. Đúng rồi, tôi đã tìm được người ấy qua chuyên mục này và chúng tôi dự định tháng hai năm sau tổ chức lễ cưới.

Khi kể lý do cả hai quen nhau qua Hẹn hò VnExpress, bạn bè tôi ai ai cũng đều rất ngạc nhiên vì mọi người nghĩ thật khó để có thể thành đôi ở đây, nhưng may mắn thay, chúng tôi lại là những người may mắn. May mắn vì trong bài đăng đó, tôi không nhắc đến "yêu cầu" cần tìm người đang sống ở Hà Nội, nên bạn ấy mạnh dạn phản hồi. May mắn khi qua một số email đầu tiên và dần dần biết rằng bạn đang ở Nhật, tôi đã không suy nghĩ quá nhiều mà từ chối đi một cơ hội.

May mắn vì quen nhau từ những dòng email chứ không phải các ứng dụng khác theo kiểu nhìn hình mà chọn. Chúng tôi có thể tìm hiểu sâu về con người nhau chứ không "nhìn mặt mà bắt hình dong". May mắn vì cả hai đều có niềm tin để có thể yêu xa một khoảng thời gian đủ dài, để những ngóng trông ngày gặp mặt càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. May mắn không vì yêu xa mà khi yêu gần lại thấy xa lạ, không hài lòng về con người nhau. Trái lại vì đã trải qua cảm giác yêu xa, chúng tôi càng thêm quý trọng khoảnh khắc được yêu gần này.

Vẫn như bài đăng trước, đến giờ tôi vẫn tin rằng chỉ cần mình sống tốt, trời xanh sẽ an bài. Dù độc thân, đang có người yêu hay đã kết hôn, tôi tin mình chính là người mang lại và quyết định hạnh phúc của mình. Hồi mới quen bạn ấy và chưa gặp nhau, bố mẹ tôi vẫn lo con gái bị lừa vì quen nhau trên mạng. Nhưng bằng niềm tin, cảm nhận qua những lần nhắn tin, gọi điện cho nhau, chúng tôi sắp viết tiếp một chương mới của cuộc hành trình rồi.

Thế nên: Gửi những bạn đã phản hồi bài đăng cách đây hai năm của tôi. Không biết mọi người có đọc được những dòng này không nhỉ? Không biết cuộc sống của mọi người thế nào, có ổn và vui không? Không biết mọi người đã gặp được nửa kia của mình chưa? Nếu chưa, hãy cứ phản hồi bài viết của những cô gái mà các bạn thấy thú vị và phù hợp đi, biết đâu nào? Từ kinh nghiệm của mình, tôi thấy chỉ cần các bạn sống thật, viết thật với sự chân thành về bản thân, rồi trái tim sẽ chạm đến trái tim thôi.

Gửi những bạn còn chần chừ chưa đăng bài, hay hoài nghi về những cái kết có hậu từ chuyên mục Hẹn hò. Có chúng tôi đây, thật lòng không dám nói trước về tương lai nhưng hiện tại tôi thấy có niềm tin về mối quan hệ này. Nếu bạn không thử mở cửa lòng mình ra, không thử một lần bước ra khỏi vùng an toàn, sao biết điều gì đang chờ phía trước. Hãy cho bản thân một cơ hội nhé.

Chúc mọi người vui vẻ.

Cẩm Vân

