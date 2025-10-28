Nhờ cảnh sát minh oan 'không ngoại tình' khi vợ tin thầy bói online

Trung QuốcNgười vợ xem bói online được thầy "phán" chồng ngoại tình, qua đêm với gái mại dâm khiến anh phải đến đồn cảnh sát nhờ minh oan.

Vụ việc thu hút sự chú ý của dư luận vào ngày 22/10, khi Đài Phát thanh Truyền hình An Huy đưa tin một phụ nữ ở Vu Hồ, tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc, tố cáo chồng ngoại tình. Thông tin cá nhân của cặp đôi này vẫn được giữ bí mật.

Lời buộc tội của cô hoàn toàn dựa trên một buổi xem bói trực tuyến, giá 500 nhân dân tệ (1,9 triệu đồng), theo SCMP. Thầy bói trực tuyến đã nói với người vợ rằng chồng cô đã đăng ký phòng khách sạn với một số phụ nữ, thậm chí còn môi giới mại dâm.

"Cô vợ tin rằng lời thầy bói là chính xác", một cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát ở Cửu Giang, Vũ Hồ, cho biết.

Cảm thấy bị buộc tội bất công, người chồng tìm đến sự giúp đỡ của cảnh sát. "Cô ấy gọi điện cho bà thầy bói này liên tục từ sáng sớm. Tôi nói với cô ấy rằng cuộc sống như thế này không thể chịu đựng nổi", anh chồng trình bày tại đồn cảnh sát.

Sau đó, cảnh sát đã chỉ trích vợ vì hành vi mê tín và giúp hòa giải xung đột.

Vụ việc đã gây ra nhiều cuộc thảo luận sôi nổi và phản ứng hài hước trong cộng đồng cư dân mạng Trung Quốc. Một người bình luận: "Người chồng này có vẻ thực sự bị oan. Nhưng thành thật mà nói có lẽ người vợ chỉ đang muốn nghe một lời thú tội".

Trong trường hợp tương tự được báo cáo vào tháng 7, một người phụ nữ họ Chai ở miền trung Trung Quốc đã tin vào lời thầy bói, dự đoán được sự không chung thủy của chồng. Hóa ra chồng cô đã thực sự ngoại tình. Cô sau đó ly hôn, được chồng bồi thường 900.000 nhân dân tệ, nhưng bị thầy bói kia "tính phí" tới 800.000, theo SCMP.

Hải Thư