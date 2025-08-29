Mừng Tết Độc lập, con nhớ bố da diết

Đã trọn bảy tháng ngày bố mất, con vẫn không tin đó là sự thật, nỗi nhớ về bố da diết, khôn nguôi.

Bố luôn có lòng từ, chu đáo với mọi người, vậy mà bố ơi... Con không dám nhìn vào ảnh hay nghĩ đến việc bố vẫn làm, cả những lời nói của bố đâu đó còn bên tai con. Rất nhiều đêm thức giấc, nước mắt cứ lăn dài, nghĩ rằng bố vẫn còn sống, chỉ đi về quê chưa ra Hà Nội mà thôi. Thực sự con thấy đau buồn lắm bố ạ. Bố ra đi quá nhanh khiến con cảm thấy trống rỗng, hụt hẫng vô cùng.

Nhớ lúc trước gia đình mình chuyển lên Hà Nội, tuy nhà mình đơn sơ nhưng luôn đong đầy tình yêu thương của bố. Càng lớn con càng thấm thía cuộc sống xung quanh, lúc đó con mới hiểu gánh nặng lo toan nơi bố thật vất vả. Bố sống kham khổ, tiết kiệm trong đồng lương hạn hẹp của mình để nuôi các con trưởng thành. Rồi ba anh em con cũng đi làm, lập gia đình và ra ở riêng. Bố rất thương con, thương cháu, hiếm khi bố phàn nàn, trách mắng ai, đối với cháu nội, ngoại đều yêu thương, quý mến. Chưa bao giờ bố giữ cho riêng mình mà luôn muốn giúp các con dù ít hay nhiều. Cứ nghĩ rằng đã đến lúc con được thảnh thơi, buôn bán ổn định, các cháu đã lớn thì con có thêm thời gian để chăm sóc bố nhiều hơn. Con vẫn luôn day dứt trong lòng vì chưa làm được nhiều điều cho bố.

Đêm qua con lại thức giấc, gặm nhấm nỗi buồn, ký ức về bố không thể nào quên. Bố kể nhiều chuyện khi tham gia phục vụ chiến trường miền Nam. Bố vào miền Nam phục vụ mảng thông tin trong sáu năm gian khó, khốc liệt. Mảnh đất Củ Chi đất thép thành đồng, Sài Gòn - Gia Định in dấu bố đi qua, nhớ những lần bố kể suýt chết khi bơi qua sông Sài Gòn,... Năm 1976, bố trở về nguyên vẹn trong niềm vui vỡ òa của gia đình. Bố tiếp tục công tác ở Bưu điện Hà Nội, đến năm 2007 nghỉ hưu về tham gia công tác xã hội ở phường, có thời gian vui vầy bên con cháu.

Năm nay nhà nước kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; ngày Quốc khánh 2/9 mọi ngõ ngách, đường phố rợp cờ, hoa, cứ ngỡ bố còn sống để đi vào miền Nam gặp lại bạn cũ, thăm chiến trường xưa một lần nữa, vui với con cháu trong buổi liên hoan Tết Độc lập mỗi thu về. Nay bố đã ra đi mãi mãi, con xin thắp nén tâm hương kính trọng tưởng nhớ bố. Trong khúc tráng ca khải hoàn đất nước Việt Nam có bóng hình của bố thân yêu, con luôn tự hào về bố. Bố ơi.

Hà Mai Tuấn