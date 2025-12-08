Nhổ 12 răng sâu cùng lúc vì thói quen ngậm bình sữa khi ngủ

MalaysiaThói quen bú bình đến 4 tuổi và lơ là vệ sinh răng miệng đã khiến 12 chiếc răng của một bé trai bị sâu hủy hoại nghiêm trọng.

Một bé trai ở thành phố Kuala Terengganu phải nhập viện và gây mê toàn thân để nhổ cùng lúc 12 chiếc răng, nguyên nhân do thói quen uống sữa xong không đánh răng và hội chứng sâu răng do bú bình, theo Mstar hôm 6/12.

Mẹ của cậu bé, Siti Nur Haiza, gần đây chia sẻ quá trình điều trị của con trai trên Facebook, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Cô kể vài tháng trước, con thường xuyên bị đau đầu dữ dội mỗi sáng thức dậy, tình trạng này kéo dài, kèm theo chóng mặt, nôn mửa và chán ăn.

Thói quen bú bình khi ngủ và vệ sinh răng miệng kém khiến cậu bé bị sâu răng, phải nhổ 12 cái một lúc. Ảnh: Facebook Siti Nur Haiza

Gia đình đưa con đi khám nhiều nơi và dùng thuốc nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Tại bệnh viện Sultanah Nur Zahirah, lo ngại vấn đề thần kinh, bác sĩ chỉ định chụp cắt lớp vi tính (CT scan) não bộ nhưng kết quả hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, quá trình theo dõi tại khoa Nhi phát hiện bệnh nhi có lỗ nhỏ ở tim, huyết áp bất ổn và tình trạng răng miệng nghiêm trọng.

Chuyển sang chuyên khoa răng hàm mặt, bác sĩ chẩn đoán toàn bộ răng của bé đã bị vi khuẩn ăn sâu vào chân răng và dây thần kinh, gây viêm nhiễm nặng. Đây chính là nguyên nhân gốc rễ gây ra những cơn đau đầu dai dẳng.

Siti Nur Haiza thừa nhận con trai bú bình đến 4 tuổi và luôn phải có bình sữa bên cạnh mới ngủ được. Sữa đọng lại trong miệng suốt đêm tạo môi trường cho vi khuẩn sinh sôi, trong khi bé lại lười đánh răng khiến men răng bị phá hủy hoàn toàn, chuyển màu đen.

Bác sĩ kết luận 12 chiếc răng của bé hư hỏng đến mức không thể trám phục hồi. Phương án an toàn duy nhất là gây mê toàn thân để nhổ bỏ toàn bộ ổ viêm nhiễm. Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, sức khỏe cậu bé hiện đã ổn định và trở lại sinh hoạt bình thường.

Các nha sĩ khuyến cáo phụ huynh cần bỏ thói quen cho trẻ ngậm bình sữa khi ngủ để tránh hội chứng sâu răng do bú bình. Việc răng sữa tiếp xúc liên tục với đường trong sữa suốt đêm sẽ khiến vi khuẩn tấn công men răng, đặc biệt là các răng cửa hàm trên, gây ra tình trạng sâu răng hàng loạt và ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân.

Bình Minh (Theo Mstar, Sinchew)