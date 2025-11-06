Nhịp sống Sài Gòn hơn 50 năm trước

Tác phẩm của nhiếp ảnh gia Pháp Gilbert Bertrand được giới thiệu tại triển lãm Giao điểm Việt Nam, diễn ra ngày 1-30/11 ở số 57 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Trong hình, ông ghi lại khung cảnh phiên chợ ngoài trời tại Sài Gòn khoảng năm 1972-1975. Người bán hàng đội nón che nắng, ngồi bên những quanh gánh bày các loại rau, quả.