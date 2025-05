Nhịp sống Hà Nội từ thập niên 1980 đến nay qua ảnh

William E. Crawford chụp một căn nhà mang kiến trúc cổ ở số 57 Hàng Bồ (1991).

Các bức ảnh của ông tại triển lãm nằm trong cuốn Hanoi Streets 1985-2015: In the Years of Forgetting (Phố Hà Nội 1985-2015. Những năm tháng lãng quên), phát hành năm 2018.