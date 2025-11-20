Nhịp sống gắn với không gian thương mại tại Flora Avenue

Phân khu Flora Avenue thuộc Sun Urban City quy hoạch đồng bộ, kết hợp thương mại - cảnh quan, tạo môi trường sống vừa sôi động vừa cân bằng với mảng xanh phủ rộng.

Flora Avenue nằm tại cửa ngõ phía Đông Bắc của Sun Urban City, vị trí tiếp giáp hai trục đường nội khu 32 m và 36 m. Từ đây, cư dân có thể kết nối nhanh với các tuyến giao thông chính như vành đai 5 vùng Thủ đô, nút giao Phú Thứ, cao tốc Hà Nội - Ninh Bình hay quốc lộ 1A, đồng thời thuận tiện tiếp cận các cơ sở y tế - giáo dục lân cận gồm Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 hay khu đô thị đại học Nam Cao.

Hai trục đường trung tâm đóng vai trò đón dòng khách từ hệ thống bốn đại công viên nội khu. Nhờ đó, khu vực quanh các tòa Park Residence và Road Residence hình thành mạch sinh hoạt thương mại ổn định, với tầng đế được thiết kế cao đến 7 m và quỹ căn hộ linh hoạt về công năng. Không chỉ tạo môi trường buôn bán, những tiện ích này cũng trở thành điểm sinh hoạt, vui chơi giải trí cho cư dân trong và ngoài khu vực.

Đại lộ hoa quy mô 10 ha ngay trung tâm phân khu. Ảnh: Sun Property

Trái ngược nhịp sống sôi động dọc các trục phố, khu vực trung tâm Flora Avenue được phát triển như một không gian thư giãn, với các dãy nhà thấp tầng trải dài theo đại lộ hoa gần 10 ha. Dải cảnh quan gồm thảm cỏ, mảng xanh tầng bậc, sắc hoa mai anh đào, ban Tây Bắc cùng dòng kênh nước uốn lượn, tạo không gian tản bộ và sinh hoạt cộng đồng. Những vườn nội khu được bố trí xen kẽ giúp gia tăng khoảng nghỉ xanh cho cư dân.

Sự kết hợp giữa không khí thương mại và mảng xanh hiện hữu tạo nên hai sắc thái sống bổ trợ, mang đến lựa chọn đa dạng cho các nhóm cư dân có nhu cầu khác nhau.

Tiện ích giải trí quanh các tòa căn hộ cao tầng. Ảnh: Sun Property

Bên cạnh không gian để ở, phân khu Flora Avenue còn mở ra khả năng khai thác thương mại nhờ lưu lượng khách ổn định từ chuỗi tiện ích, đặc biệt vào cuối tuần, dịp lễ và mùa du lịch. Các căn hộ cao tầng với thiết kế "hai trong một" cho phép mở rộng diện tích sử dụng, từ đó tăng khả năng cho thuê hoặc đáp ứng mô hình ở kết hợp làm việc.

Khu vực này được dự báo ghi nhận nhu cầu lớn về nhà ở khi các bệnh viện tuyến trung ương tại cơ sở mới đi vào vận hành, cùng với sự mở rộng của các khu công nghiệp và trường đại học. Đây có thể là nguồn cầu dài hạn cho cả phân khúc nhà ở lẫn dịch vụ đô thị.

Phối cảnh các dãy nhà thấp tầng với tiện ích và cảnh quan xanh liền kề. Ảnh: Sun Property

Trong khi đó, dãy thấp tầng trung tâm với đại lộ hoa gần 10 ha, dòng kênh uốn lượn và các căn nhà phố, biệt thự được quy hoạch chỉn chu lại thu hút nhóm cư dân tìm kiếm môi trường sống riêng tư, thư thái nhưng vẫn kết nối tiện nghi đô thị.

Lợi thế mặt tiền rộng 4-8 m của các căn nhà phố mang đến khả năng chuyển đổi không gian linh hoạt: kinh doanh dịch vụ, mở cửa hàng, mô hình ở - cho thuê kết hợp. Theo chủ đầu tư, yếu tố này giúp mở rộng biên độ khai thác giá trị và nâng cao tính thanh khoản cho sản phẩm.

Khu phố thương mại tại phân khu. Ảnh: Sun Property

Theo ghi nhận của một số đại lý phân phối dự án, sự xuất hiện của Sun Urban City do Sun Group phát triển tại phường Hà Nam (Ninh Bình) góp phần tạo hiệu ứng thu hút doanh nghiệp phát triển dự án và nhà đầu tư thứ cấp tham gia thị trường.

"Khi dự án hoàn thiện, mặt bằng giá tại khu vực có thể có lợi thế so với một số tỉnh lân cận có tốc độ phát triển tương đương. Điều này tạo khoảng đệm cho biên độ tăng giá trong tương lai, đặc biệt với các nhà đầu tư ưu tiên xuống tiền sớm", đại diện Sun Group kỳ vọng.

Song Anh