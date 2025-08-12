Nhịp đời qua ống kính Châu Nhuận Phát

Theo Mingpao, hơn 10 tác phẩm của diễn viên đang được triển lãm tại Thư viện trung tâm Hong Kong, chương trình diễn ra đến hết ngày 15/8. Châu Nhuận Phát chụp hình từ thập niên 1980, nhiếp ảnh là một phần cuộc sống của ông.
Tài tử năm nay 70 tuổi, giảm đóng phim, dành thời gian cho rèn luyện thể thao, các sở thích chụp hình, lặn biển. Ông còn nghiên cứu bấm huyệt chân, chữa bệnh bằng massage, học cách sơ cứu khi gặp tai nạn trong quá trình vận động.
Tài tử chụp đa dạng thể loại, từ ảnh đường phố, chân dung đến tĩnh vật, phong cảnh thiên nhiên.
Ông thường mang máy ảnh, hai chiếc lens ra ngoài vào sáng sớm, khi người lao động đang chuẩn bị cho ngày làm việc mới.
Những góc phố gợi cho Châu Nhuận Phát hồi ức thập niên 1980, khi ông cũng là nhân viên ở cửa hàng trong trung tâm thành phố.
Tài tử tiết lộ trước đây khi chụp film, ông có thể ở trong phòng tráng, rửa ảnh từ sáng tới tối.
Đến nay, tài tử chủ yếu sử dụng máy ảnh kỹ thuật số và những chiếc lens quay tay cổ mà ông mua từ 40, 50 năm trước.
Khi ra ngoài có việc, theo thói quen, Châu Nhuận Phát thường mang một chiếc lens để chụp nếu gặp cảnh tâm đắc. Bức hình được diễn viên ghi lại khi mây đen kéo đến, chiếc tàu màu sắc rực rỡ tạo tương phản với mây trời.
Nhiều người nhận ra Châu Nhuận Phát, chàng trai trong ảnh đề nghị "Phát ca chụp hình với em nhé", ông đáp: "Đợi anh chụp xong tấm này đã nhé", Châu Nhuận Phát kể bối cảnh bức hình.
Châu Nhuận Phát nhiều lần chụp con người ở những nơi có gương phản chiếu, thi thoảng, bóng của ông ở trong gương.
Nghệ sĩ cho biết thích cảm giác người chụp và người được chụp ở chung một khung hình nhưng người được chụp không hề biết điều đó.
Tài tử khuyến khích khán giả theo đuổi bộ môn nhiếp ảnh vì "vô cùng thú vị".
Châu Nhuận Phát tiết lộ đời thường không chi tiêu nhiều, chỉ tốn tiền cho mua ống kính máy ảnh.
Châu Nhuận Phát chụp tĩnh vật.
Nghệ sĩ từng nói: "Trừ vợ, máy ảnh, máy quay là thứ gần tôi nhất. Tôi thường đứng trước ống kính nhưng thực ra, tôi cũng thích ở sau ống kính để nhìn vạn vật".
50 năm sự nghiệp, Châu Nhuận Phát gặt hái thành công với Võng trung nhân, Bến Thượng Hải, Dương gia tướng, Bản sắc anh hùng, Ngọa hổ tàng long, Thần Bài. Hồi tháng 2, Châu Nhuận Phát ra mắt phim Thám tử phố Tàu 1900 với vai người đứng đầu hiệp hội do cộng đồng người Hoa thành lập tại Mỹ - phim hiếm hoi ông tham gia trong 5 năm qua.
Dung mạo Châu Nhuận Phát qua thời gian. Video: Bilibili
Như Anh
Ảnh: Harbourcity