Nhìn vào mắt anh nhé

Anh không quá cao đâu, khoảng hơn 1,7 m, có lẽ chỉ bằng em nhón gót một chút và anh cúi xuống một chút.

Howdy,

Anh hy vọng lời thì thầm này được gửi tới em.

Đầu tiên, mong em giữ ấm trong những ngày cuối đông, tiết trời lạnh thế này. Tốt rồi, giờ hãy nhìn vào mắt anh nè, anh có vài điều cần chia sẻ để em nghe. Có thể chưa thật đầy đủ nhưng anh tin sẽ giúp em dễ lắp ghép hình ảnh của anh hơn.

Đại loại như một buổi sáng, một chàng trai 32 tuổi thức dậy. Điều đầu tiên anh ấy làm là mở vài bản nhạc để lấy mood cho buổi sáng, tuy nhiên đôi khi anh cũng hay ngủ quên luôn.

Anh bắt đầu mỗi ngày bằng một ly cà phê sữa và ngắm nhìn cây cối. Thích thật đấy. À không, anh rất ghét cà phê sữa được uống vào buổi sáng. Thật vậy, nó kiểu như... "Sao lần nào cũng vậy".

Rồi anh lại tiếp tục với chiếc máy nghe nhạc và ngồi vào bàn làm việc, đối diện với những dòng code, task, email,... Vì thế, cuộc sống của anh chỉ gói gọn trong công việc bù đầu để rồi có lúc giật mình nhận ra mình cần làm gì đó cho bản thân.

Anh mong em sinh năm 1995 trở lại, biết chăm lo cho gia đình. Thật ra anh không có câu trả lời hoàn chỉnh cho tiêu chuẩn, bởi cảm xúc trong tình yêu thì sao định nghĩa được chứ. Anh rất dễ ấn tượng với chiều cao nhé. Thời tiết dạo này khá lạnh, khoác một chiếc măng-tô thì sao? Nhanh nhé, anh đợi.

