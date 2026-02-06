Nhìn trẻ hơn tuổi nên em vẫn tự tin đi tìm yêu thương

Em 40 tuổi, làm kế toán, chưa từng lập gia đình, được nhận xét nhìn trẻ hơn tuổi nhiều nên chắc anh gặp ngoài đời sẽ "bất ngờ nhẹ" đó.

Tính em điềm tĩnh, sống đơn giản, thích nghe nhạc, cà phê cuối tuần, nấu ăn và những buổi tối ở nhà hơn là chỗ ồn ào. Làm kế toán nên hơi cẩn thận, kỹ tính chút xíu nhưng bù lại sống chân thành và biết quan tâm.

Ở độ tuổi này, em không tìm những mối quan hệ cho vui nữa. Em mong gặp một người tử tế, có công việc ổn định, nghiêm túc và sẵn sàng cùng nhau xây dựng một cuộc sống lâu dài.

Nếu anh cũng đang tìm một người đồng hành thật sự, mình trò chuyện thử nhé. Biết đâu hợp thì đi với nhau thật xa.

