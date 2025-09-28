Nhịn tiểu sau nhậu, trượt ngã vỡ bàng quang

TP HCMNgười đàn ông 46 tuổi nhịn tiểu lâu sau uống bia, trong lúc vào nhà vệ sinh đã trượt ngã, va đập vùng hạ vị vào thành bồn cầu gây vỡ bàng quang.

Ngày 27/9, BS.CK2 Trần Hải Phong, Khoa Thận ngoại - Ghép thận, Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết bệnh nhân vào viện sau té ngã khoảng 4 giờ, trong tình trạng đau tức hạ vị, bí tiểu. Chẩn đoán hình ảnh ghi nhận vỡ bàng quang trong phúc mạc kèm chấn thương gan độ một.

Các bác sĩ đã khâu phục hồi bàng quang hai lớp, đặt dẫn lưu ổ bụng và sonde tiểu lưu. Chấn thương gan được nhóm Ngoại Tổng hợp đánh giá và điều trị bảo tồn. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, đi tiểu bình thường trở lại.

"May mắn bệnh nhân được đưa vào viện sớm và phẫu thuật đúng phương pháp nên đã hồi phục tốt", bác sĩ đánh giá.

Bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo y văn, vỡ bàng quang là cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, có thể gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng nặng và đe dọa tính mạng nếu chậm trễ xử trí. Phần lớn các ca bệnh bắt nguồn từ tai nạn giao thông khi người bệnh uống bia rượu, bàng quang căng đầy do nhịn tiểu khi lái xe máy, hoặc do té ngã trong tình trạng say rượu.

Một nghiên cứu tại Bệnh viện Việt Đức cho thấy hơn 86% trường hợp xuất phát từ tai nạn giao thông (đa phần sau khi uống rượu bia, bàng quang căng đầy), hơn 13% do tai nạn lao động, còn tai nạn sinh hoạt như té ngã trong nhà vệ sinh hay bị va đập bụng khi bàng quang căng rất hiếm gặp.

Bác sĩ Ngô Trí Thành, Khoa Thận ngoại - Ghép thận, khuyến cáo không nên nhịn tiểu sau khi uống rượu bia và cần thận trọng khi di chuyển trong nhà vệ sinh để tránh té ngã. Nếu sau chấn thương bụng xuất hiện đau bụng, bí tiểu hay tiểu máu, người bệnh phải đến ngay bệnh viện để được cấp cứu kịp thời.

Lê Phương