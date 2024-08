Nhìn mờ, yếu liệt nửa người sau mổ u do hội chứng hiếm

TP HCMMột ngày sau mổ u mạc treo ruột non, người phụ nữ 40 tuổi đau đầu dữ dội, nhìn mờ, đột ngột liệt tứ chi, do hội chứng hiếm gặp.

Ngày 4/8, BS.CK2 Đặng Đình Hoan, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng, Bệnh viện Gia An 115, cho biết các triệu chứng gợi ý cơn đột quỵ cấp. Kết quả cận lâm sàng xác định không phải đột quỵ xuất huyết não, song có dấu hiệu giảm dòng chảy ở mạch máu. Bác sĩ không loại trừ tình huống có cục máu đông hình thành sau phẫu thuật di chuyển theo dòng máu lên não gây đột quỵ nhồi máu não.

Người bệnh có tiền sử đau nửa đầu Migraine (đau đầu vận mạch) nhiều năm. Một tuần trước mổ u mạc treo ruột non, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng đau nửa đầu trái theo mạch đập.

Với kinh nghiệm hơn 40 năm trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, X-quang can thiệp, bác sĩ Hoan nghi ngờ các triệu chứng của bệnh nhân không phải do cục máu đông mà do hội chứng co thắt mạch não có hồi phục (RCVS). Hội chứng này được thúc đẩy bởi tâm lý căng thẳng khi trải qua phẫu thuật, không thường gặp trên lâm sàng nên ít được chú ý, có liên quan đến tiền căn đau đầu Migraine.

Đúng như dự đoán, kết quả chụp mạch máu não ghi nhận tình trạng co mạch đáng kể. Người bệnh được điều trị bằng thuốc kết hợp vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, vừa xuất viện trong tình trạng ổn định, hết nhìn mờ, không còn yếu liệt.

Theo bác sĩ Hoan, các bệnh lý mạch máu có thể gây nhiều biến chứng nghiêm trọng như tử vong, di chứng tàn tật suốt đời. Trong khi đó, các bệnh lý này thường diễn tiến âm thầm, ít có triệu chứng cảnh báo rầm rộ.

Chẳng hạn, các bệnh lý phình mạch (phình động mạch chủ bụng, phình động mạch chủ ngực, phình động mạch não...), trong quá trình diễn tiến bệnh thường không có triệu chứng hoặc triệu chứng thoáng qua theo vị trí của túi phình. Khi mạch phình đến mức nhất định sẽ gây vỡ, trực tiếp đe dọa tính mạng người bệnh.

Để phòng tránh các bệnh lý mạch máu và những biến chứng nguy hiểm, cần thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý và lối sống lành mạnh. Kiểm tra sức khỏe định kỳ và tầm soát bệnh lý mạch máu đóng vai trò rất quan trọng.

Đặc biệt lưu ý ở nhóm có nguy cơ cao như nam trên 45 tuổi, nữ trên 55 tuổi; người có bệnh lý nền đái tháo đường, tăng huyết áp, xơ vữa động mạch; người thường xuyên hút thuốc lá, có lối sống không lành mạnh; tiền sử gia đình mắc các bệnh lý mạch máu... Phát hiện sớm các bệnh lý mạch máu và các nguy cơ sẽ giúp dự phòng hiệu quả, là cơ sở để các bác sĩ đưa ra chỉ định phù hợp khi điều trị các bệnh lý nền.

