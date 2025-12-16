Nhìn lại xu hướng thiết kế nội thất nổi bật năm 2025

Năm 2025 ghi nhận nhiều chuyển biến rõ nét trong thiết kế nội thất, khi các công trình hoàn thiện cho thấy sự quan tâm trở lại với vật liệu, cấu trúc và trải nghiệm sử dụng.
Trong bối cảnh đô thị ngày càng dày đặc, thiết kế không gian tập trung vào khả năng tổ chức linh hoạt, tối ưu diện tích và tạo cảm giác yên tĩnh cho sinh hoạt hàng ngày. Gam màu đất, vật liệu thô mộc, kết cấu lộ thiên và các giải pháp phân chia không gian được khai thác, phản ánh xu hướng đề cao giá trị bền vững và chất lượng sống.
Dưới đây là một số thiết kế không gian nội thất thể hiện xu hướng nổi bật của năm 2025.
Gam màu đất và đất nung: Căn nhà ở Bình Dương, Việt Nam, lấy cảm hứng từ gốm Lái Thiêu, dòng gốm xuất hiện từ thế kỷ 18, gắn với sinh hoạt ven sông và đời sống đồng bằng sông Cửu Long. Công trình tổ chức không gian theo chuỗi khối liên tiếp, kết hợp sân trong và khoảng đệm mở để đón gió, giảm nhiệt. Gam màu đất nung được sử dụng xuyên suốt sàn, tường và chi tiết nội thất, tái hiện sắc độ của gốm truyền thống, tạo cảm giác ấm cúng và kết nối văn hóa bản địa.
Xu hướng sử dụng gam màu này phản ánh sự quay về với vật liệu nguyên bản và sắc độ tự nhiên.
Điểm nhấn màu xanh lam: Trong nhiều thiết kế nội thất, màu xanh lam được sử dụng có kiểm soát như một lớp nhấn thị giác trong không gian trung tính. Tông màu này được sử dụng xuyên suốt hành lang và các không gian chuyển tiếp của căn hộ 130 m2 tại Rome, Ý. Gam màu xanh trong căn hộ lấy cảm hứng từ nền terrazzo nguyên bản thập niên 1960, kết hợp lớp ốp giấy dán và hệ cửa kính khung đỏ. Thiết kế này giúp phân lớp không gian và giữ tinh thần kiến trúc cũ trong ngôn ngữ nội thất đương đại.
Sử dụng cao độ sàn để định hình không gian: Tại không gian sinh hoạt của căn nhà ở Bờ Biển Nga, khu vực phòng khách được hạ thấp, tạo ranh giới chức năng mềm với bàn ăn bên cạnh.
Thay vì dùng tường ngăn cứng, nhiều công trình lựa chọn độ chênh cao sàn để phân tách công năng. Việc nâng hạ sàn tạo ranh giới giữa các khu vực đồng thời tăng chiều sâu thị giác. Giải pháp này hiệu quả trong không gian mở, giúp giữ sự liên thông nhưng vẫn đảm bảo trật tự sử dụng.
Dầm và trần gỗ lộ thiên: Dầm và trần được giữ nguyên tại căn nhà 70 m2 cải tạo từ công trình thập niên 1960 ở Cartagena, Tây Ban Nha. Phần kết cấu cũ để trần gạch và xà gỗ song hành với lớp hoàn thiện mới phía dưới, tạo đối thoại giữa cũ và mới, tăng chiều cao không gian.
Cách làm này giúp giữ lại một phần của ký ức công trình và cấu trúc nguyên bản. Xu hướng này thường xuất hiện trong các dự án cải tạo, nơi lớp hoàn thiện mới được tiết chế để làm nổi bật kết cấu cũ.
Bê tông thô: Thay vì hoàn thiện che phủ, ngôi nhà nghỉ dưỡng ở Palakkad, Ấn Độ để lộ toàn bộ bề mặt bê tông thô trong không gian sinh hoạt chung. Cách xử lý này tạo sắc độ trung tính, làm dịu ánh sáng tự nhiên và thể hiện triết lý sống tối giản của ngôi nhà.
Trong nhiều công trình nhà ở, bê tông thô còn được khai thác như yếu tố mang tính thiền định, giảm nhiễu thị giác và nhấn mạnh cảm giác tĩnh.
Gạch kính: Không gian ăn uống trong căn hộ 130 m2 ở Cagliari, Italy, được ngăn chia bằng hệ gạch kính, giúp ánh sáng tự nhiên lan tỏa xuyên suốt căn hộ.
Thay cho vách ngăn đặc, hệ gạch kính tạo độ xuyên thị giác, cho phép ánh sáng lan tỏa sâu vào bên trong nhưng vẫn giữ được sự riêng tư. Xu hướng này thường xuất hiện trong cải tạo căn hộ có mặt bằng chia cắt, thiếu sáng.
Kim loại bóng: Bề mặt kim loại đóng vai trò điểm nhấn thị giác trong không gian làm việc tại căn nhà ở Los Angeles, Mỹ. Bàn, ghế và các chi tiết nội thất bằng inox phản chiếu ánh sáng, tạo đối lập rõ nét với gỗ tự nhiên và sàn bê tông.
Với đặc tính chống gỉ, chịu lực, dễ vệ sinh và bề mặt có tính thẩm mỹ cao, inox ngày càng được ứng dụng vào những sản phẩm đòi hỏi cả công năng lẫn vẻ đẹp, điển hình là bàn ghế, bàn bếp và các loại kệ trưng bày.
Mid-Century Modern: Không gian sinh hoạt tại căn penthouse cải tạo rộng 335 m2 tại Valencia, Tây Ban Nha, gợi lại tinh thần chủ nghĩa hiện đại thông qua đường nét mềm, bố cục mở và đồ nội thất. Sofa Togo, thiết kế kinh điển của thập niên 1970, xuất hiện như điểm nhấn trong không gian sinh hoạt. Dáng ghế thấp, không chân, cấu trúc đệm mềm nguyên khối và các nếp chần đặc trưng giúp tạo cảm giác thư giãn, linh hoạt khi bố trí dạng module.
Mid-Century Modern là phong cách thiết kế nội thất, kiến trúc nổi lên giữa thế kỷ 20 (khoảng 1945-1970), kết hợp hoàn hảo giữa tính chức năng và thẩm mỹ. Trong năm 2025, phong cách này xuất hiện trong nhiều thiết kế nhà với cách tiếp cận tiết chế và đương đại. Xu hướng thiết kế ưu tiên hình khối rõ ràng, đồ nội thất dáng thấp và vật liệu tự nhiên như gỗ, vải, da. Thay vì tái hiện nguyên bản, các thiết kế chọn lọc tinh thần cốt lõi của giai đoạn này để tạo không gian linh hoạt, tập trung vào công năng và trải nghiệm sử dụng lâu dài.
Bích Phương (theo Archdaily)