Nhìn lại xu hướng thiết kế nội thất nổi bật năm 2025

Năm 2025 ghi nhận nhiều chuyển biến rõ nét trong thiết kế nội thất, khi các công trình hoàn thiện cho thấy sự quan tâm trở lại với vật liệu, cấu trúc và trải nghiệm sử dụng.

Trong bối cảnh đô thị ngày càng dày đặc, thiết kế không gian tập trung vào khả năng tổ chức linh hoạt, tối ưu diện tích và tạo cảm giác yên tĩnh cho sinh hoạt hàng ngày. Gam màu đất, vật liệu thô mộc, kết cấu lộ thiên và các giải pháp phân chia không gian được khai thác, phản ánh xu hướng đề cao giá trị bền vững và chất lượng sống.

Dưới đây là một số thiết kế không gian nội thất thể hiện xu hướng nổi bật của năm 2025.