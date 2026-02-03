Nhìn cá mập đoán chữ trong 5 giây?

Gợi ý đã cho sẵn: đáp án bắt đầu bằng chữ M, nhưng đừng vội mừng, vì chữ M này không hề "dễ xơi".

Nhìn qua thì tưởng đây chỉ là một bức ảnh cá mập bơi lội giữa đại dương xanh thẳm, nhưng khoan đã... có gì đó sai ở đây. Một chú cá mập ở phía trước, một chú khác lấp ló phía sau, lại còn được mũi tên đỏ "chỉ điểm" rõ ràng. Đây không phải phim tài liệu Discovery đâu, mà là một câu đố bắt chữ chính hiệu đang chờ bạn ra tay phá án.

Nhìn hình thì thấy cá mập, nhưng đoán chữ không đơn giản chỉ là gọi tên con vật. Bí mật nằm ở vị trí, số lượng và mối liên hệ giữa các chi tiết trong ảnh. Câu đố này rất hợp để vừa giải lao, vừa thử độ nhạy bén của não bộ. Đố vui thôi mà, đoán sai cũng không ai phạt, đoán đúng thì thấy mình thông minh hẳn ra.

Giờ thì nhìn lại hình thêm lần nữa đi, bạn đã ra được chữ gì chưa?

>> Đáp án

Mộc Trà