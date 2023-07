Nhiều ý tưởng tiết kiệm điện được đề xuất

Dùng điện theo nguyên tắc 80:20, lắp đặt tuabin trong bể chứa nước lớn, không nên mặc vest khi họp... là những đề xuất nhằm giảm thiểu mức tiêu thụ điện năng gia đình hoặc công sở.

Cuộc thi "Tiết kiệm điện - Sáng kiến Cool" do Casper Việt Nam phát động từ đầu tháng 6, đến nay thu hút hàng trăm bài dự thi với nhiều ý tưởng, sáng kiến gắn liền với hoạt động sử dụng điện năng hiệu quả trong cuộc sống.

Trên trang cá nhân, nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ, thông qua việc tiết kiệm điện, cha mẹ có thể dạy cho con nhiều bài học hữu ích trong hành trình trưởng thành của trẻ. Ông bố có ba con đang tuổi thanh thiếu niên cho rằng tiết kiệm điện không chỉ là tắt thiết bị khi không sử dụng, giảm lượng điện tiêu thụ.

Theo nhà văn, tiết kiệm chính là việc sử dụng 20% năng lượng để đạt được 80% kết quả theo nguyên tắc 80:20, là việc tối ưu hóa những gì mình có, thay vì chỉ biết cắt giảm hay bỏ đi. Anh ví dụ, gia đình mình đã tận dụng sức nóng của cục nóng điều hòa để sấy khô giày, thảm; hay sử dụng hết những chức năng mà nhà sản xuất điều hòa đã sáng tạo ra trên chiếc remote thay vì chỉ dùng 2 nút tắt bật hoặc tăng giảm nhiệt độ. "Chọn một chế độ phù hợp trên remote cũng là cách chúng ta tối ưu hóa được chiếc điều hòa chúng ta đã sắm. Nó cũng giống với những thiết bị điện khác trong nhà vậy", Hoàng Anh Tú chia sẻ.

Nói thêm về cách dạy con từ tiết kiệm điện, nhà văn cho biết, anh và cậu con cả thường tìm hiểu cơ chế hoạt động của các thiết bị điện trong nhà, lên mạng học những kinh nghiệm tiết kiệm điện. Đó cũng là cách anh nuôi dưỡng một cậu bé thành một người đàn ông của gia đình mai này. Còn với việc để cô con gái thứ hai kiểm tra từng thiết bị điện trong nhà trước khi rời nhà hoặc đi ngủ là cách anh dạy con về sự an toàn cháy nổ, về sự cẩn thận không thừa. Từ ý tưởng tiết kiệm điện, nhà văn cho biết các bố mẹ cũng có thể dạy con tích lũy cho ngày mai hay có trách nhiệm với môi trường mình đang sống.

Theo nhà văn, tiết kiệm không chỉ là cắt giảm mà còn là bảo toàn, bảo dưỡng, bảo trì và bảo vệ, như việc sử dụng một chiếc điều hòa bền được 10 năm sẽ tiết kiệm hơn việc vài năm đã phải thay mới. "Chúng ta càng cẩn thận, bảo dưỡng, bảo trì, bảo toàn được bao nhiêu thì đó cũng là tiết kiệm được bấy nhiêu", Hoàng Anh Tú chia sẻ.

Nhà văn Hoàng Anh Tú và con trai cùng tìm hiểu cơ chế hoạt động của các thiết bị điện trong nhà. Ảnh: FBNV

Thay vì tiết kiệm điện, Đại úy Nguyễn Quang Nam (sinh năm 1988), công tác tại Công an thành phố Việt Trì, Phú Thọ lại đưa ý tưởng tạo ra điện. Sống ở khu vực liên tục bị cắt điện luân phiên, thậm chí có những ngày bị cắt điện suốt 8 tiếng, chiến sĩ công an hiểu rõ những bất lợi trong sinh hoạt do thiếu điện.

Anh đề xuất xây dựng các bể chứa bằng bê tông, bên trong lắp đặt các tuabin phát điện và đưa chúng xuống lòng hồ thủy điện. "Nó giống như là những thùng chứa có thể tích lớn và theo quy luật vật lý khi đặt một vật thể xuống nước thì lượng nước sẽ dâng lên một lượng thể tích bằng với thể tích của vật đó", anh Nam giải thích.

Theo anh, ý tưởng này có thể giải quyết được hai vấn đề. Thứ nhất, trong trường hợp mực nước tại các hồ thủy điện xuống thấp, các khối bê tông sẽ giúp đẩy lượng nước lên tiếp tục làm chạy các tuabin phát điện của nhà máy. Thứ hai, các khối bê tông chứa nước cũng sẽ được sử dụng để sản xuất điện với vai trò như một cục pin dự trữ (giống như thủy điện tích năng vào giờ cao điểm). Ngoài ra, đại úy công an còn có ý tưởng xây dựng nhà máy thủy điện ngay trên biển, bao gồm một bể chứa lớn, máng dẫn nước vào tuabin phát điện, bể chứa nước ra và máy bơm hút nước hoặc hệ thống đường ống áp lực dẫn nước từ bể chứa trở lại biển.

"Đây mới chỉ là ý tưởng mà tôi nghĩ ra, cần phải có những nghiên cứu, đánh giá sâu hơn đến từ các chuyên gia để xem tính khả thi của ý tưởng này. Nếu áp dụng được vào thực tế, chúng ta sẽ không phải lo việc thiếu nước để sản xuất điện", anh Nam nói.

Anh cũng cho biết, tham dự cuộc thi là cách anh có thể góp một phần nhỏ để giảm thiểu tình trạng thiếu điện cũng như khuyến khích mọi người xung quanh, nhất là những bạn trẻ tiết kiệm điện.

Đại úy Nguyễn Quang Nam tại nơi làm việc. Ảnh: NVCC

Nổi tiếng trên mạng xã hội với những những câu chuyện đời thường thông qua các bài hát tự sáng tác hoặc chế lời mới, bố con anh Lê Xuân Đức và bé Lê Đức Quang (sống tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng đề xuất các giải pháp tiết kiệm thông qua video đàn hát, phổ lại lời theo giai điệu bài Trống cơm. Thông điệp được hai bố con đưa ra dí dỏm như: tắt thiết bị khi không sử dụng, chỉ bật điều hòa khi cần, và chỉ bật điều hòa ở mức 26 độ, không mặc vest khi đi họp.

Nhiều ý tưởng tiết kiệm điện được đề xuất Anh Lê Xuân Đức và bé Lê Đức Quang kêu gọi mọi người tiết kiệm điện bằng bài hát phổ theo giai điệu Trống Cơm. Video: Facebook Bố con Sâu

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, nhờ gắn với cuộc sống hàng ngày, cuộc thi thu hút sự tham gia đông đảo của tầng lớp người dân, từ học sinh tiểu học cho đến các cụ hưu trí 80 tuổi. Cuộc thi tiếp tục nhận các ý tưởng, sáng kiến đến ngày 15/7.

