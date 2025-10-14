Nhiều xe Toyota nhận ưu đãi tháng 10

Toyota áp dụng ưu đãi 50-100% lệ phí trước bạ cho 7 dòng xe, lần đầu có Hilux và Camry, mức cao nhất 77 triệu đồng kèm quà tặng.

Trong tháng 10, bộ ba Vios, Veloz Cross và Avanza Premio tiếp tục nhận mức ưu đãi cao nhất tương đương 100% lệ phí trước bạ. Hai mẫu MPV cỡ B còn thêm gói bảo hiểm thân vỏ miễn phí. Sau ưu đãi, mức giảm của Vios cao nhất 54 triệu đồng, Avanza Premio gần 70 triệu đồng và Veloz Cross là 75 triệu đồng, tuỳ phiên bản.

Yaris Cross và Corolla Cross duy trì mức ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ và một năm bảo hiểm thân vỏ. Gói bảo hiểm không tặng kèm với Corolla Cross phiên bản HEV. Sau ưu đãi, mức giảm cao nhất đến 51 triệu đồng.

Yaris Cross là mẫu xe Toyota bán chạy nhất tháng 9, áp dụng ưu đãi 50% thuế trước bạ và tặng một năm bảo hiểm thân vỏ trong tháng 10. Ảnh: TMV

Ngoài 5 dòng xe trên, Toyota lần đầu áp dụng ưu đãi cho Camry và Hilux trong năm 2025. Mức ưu đãi 50% lệ phí trước bạ giúp người dùng giảm đến 30 triệu đồng khi mua Hilux, hoặc đến 77 triệu đồng cho Camry. Một tư vấn bán hàng tại đại lý Toyota cho biết, việc mở rộng danh mục sản phẩm khuyến mại sẽ giúp hãng nâng kết quả kinh doanh, người dùng dễ tiếp cận dòng sedan cỡ D và bán tải.

Ngoài ưu đãi tiền mặt và quà tặng, khách mua trả góp nhận thêm hỗ trợ từ Công ty tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN). Dòng xe HEV nhận mức lãi suất từ 1,49% một năm, cố định 6 tháng đầu. Mức 1,99% một năm áp dụng cho xe xăng như Vios, Veloz Cross... Nếu người dùng bán lại xe cũ (không phân biệt dòng xe) và mua xe mới tại đại lý có hoạt động T-Sure (mua bán xe cũ chính hãng Toyota), sẽ được miễn phí lãi suất trong 6 tháng đầu.

Người dùng bán xe cũ, mua Veloz Cross mới tại Toyota Sure được miễn lãi suất trong 6 tháng đầu. Ảnh: TMV

Các dòng xe áp dụng cho chương trình của T-Sure gồm: Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross HEV, Corolla Cross HEV và Innova Cross HEV. Bên cạnh ưu đãi lãi suất, khách mua một trong ba dòng HEV trên có thêm hai lựa chọn, 1 năm bảo hiểm Toyota gói vàng hoặc miễn phí phụ tùng bảo dưỡng 3 năm hoặc 30.000 km và dán kính miễn phí.

Việc ưu đãi hàng loạt mẫu xe trụ cột cho thấy Toyota đang dồn lực để đạt kết quả kinh doanh tốt nhất trong dịp cao điểm thị trường ôtô cuối năm. Hãng Nhật Bản có lợi thế về giá trị thương hiệu, hệ thống đại lý rộng khắp cả nước, đi kèm tính thanh khoản cao cho nhiều dòng xe, là những lợi thế được khẳng định qua 30 năm có mặt trên thị trường.

Bán tải Hilux nhận hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Ảnh: TMV

Hồi tháng 9, Toyota Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, ghi dấu ấn vượt 1 triệu xe bán ra, 700.000 xe xuất xưởng và 20 triệu lượt dịch vụ chính hãng. "Chúng tôi sẽ nâng cấp trụ sở mới, nhà máy sản xuất và khởi công dây chuyền sản xuất xe hybrid (HEV) đầu tiên ở Việt Nam, tổng vốn đầu tư 360 triệu USD", ông Nakano Keita, Tổng giám đốc Toyota Việt Nam nói.

Tháng 9, Toyota Việt Nam công bố doanh số 7.013 xe bán ra thị trường (chưa bao gồm Lexus), tăng 36% so với tháng trước. Trong đó, Yaris Cross và Vios tiếp tục là hai mẫu bán chạy nhất, doanh số lần lượt 1.964 xe và 1.292 xe. Trong năm nay, Toyota được nhiều chuyên gia dự đoán sẽ tiếp tục là hãng xe nước ngoài bán chạy nhất thị trường.

Quang Anh