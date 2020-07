Nhiều xe sedan Mazda thế hệ mới giảm giá trong tháng 7

Các mẫu sedan New Mazda2, All-New Mazda3 và New Mazda6 đều giảm giá kèm theo một số ưu đãi trong tháng 7.

Chương trình ưu đãi được Thaco đưa ra nhằm hưởng ứng tháng khuyến mại quốc gia và các hành động hỗ trợ kinh tế của Chính phủ. Theo đó, các mẫu sedan sẽ được giảm giá trực tiếp vào giá bán lẻ trong tháng 7. Đồng nghĩa với việc người tiêu dùng sẽ hưởng lợi kép vừa giảm giá mua xe tại đại lý, vừa giảm giá tính phí trước bạ với một số mẫu xe.

Đơn cử như All-New Mazda3, mẫu xe được vinh danh "Thiết kế xe đẹp nhất thế giới năm 2020" ngoài mức giảm giá bán lẻ 50 triệu đồng, khách hàng còn được tặng bộ phụ kiện chính hãng trị giá đến 25 triệu đồng. Đây là xe lắp ráp trong nước, do đó phí trước bạ cũng sẽ được giảm 50% theo chủ trương chung của Chính phủ. Như vậy, tính chung chương trình giảm giá, quà tặng và hỗ trợ phí trước bạ, giá lăn bánh mới của All-New Mazda3 trong tháng 7 có thể giảm cả trăm triệu đồng.

Mẫu xe All-New Mazda3.

Trong khi đó, trên thị trường, một số hãng xe có động thái giảm khuyến mại ngay sau khi chính sách giảm 50% phí trước bạ có hiệu lực.

Theo giá bán mới công bố trong tháng 7, New Mazda2 giảm 50 triệu đồng, đưa giá khởi điểm của mẫu xe này xuống còn 479 triệu đồng. Tuy nhiên, do đây là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, người dùng sẽ không được hưởng phần ưu đãi phí trước bạ giảm 50%, nhưng sau giảm giá New Mazda2 trở thành một trong những xe giá thấp nhất phân khúc cỡ B. Trong phân khúc, mẫu sedan này cũng tỏ ra vượt trội về những công nghệ đi kèm như hỗ trợ an toàn chủ động i-Activsense tương đương xe cao cấp.

Mẫu xe Phiên bản Giá bán T6/2020 Mức giảm Giá bán T7/2020 All-New Mazda3 2.0 Signature Preminum 919 50 869 2.0 Signature Luxury 869 50 819 1.5 Premium 839 50 789 1.5 Luxury 769 40 729 1.5 Deluxe 719 50 669 New Mazda2 1.5 Premium 649 50 599 1.5 Luxury 599 40 599 1.5 Deluxe 545 36 509 1.5 AT 509 30 479

(Đơn vị: Triệu đồng)

Đối với New Mazda6, giá khởi điểm từ 889 triệu đồng, người dùng sẽ nhận ưu đãi 20 triệu đồng khi mua xe trong tháng 7. Hiện tại, đây là một trong những mẫu xe có giá dễ tiếp cận nhất ở phân khúc D. Cùng với chính sách giảm 50% phí trước bạ, chi phí lăn bánh của New Mazda6 trở nên cạnh tranh so với đối thủ trong phân khúc. Xe tích hợp nhiều công nghệ mới nhất của Mazda và có gói tuỳ chọn các tính năng hỗ trợ phanh thông minh trong đô thị (SCBS-F/R); Hỗ trợ phanh thông minh (SBS); Ga tự động tích hợp radar (MRCC); Nhắc nhở người lái tập trung (DAA).

New Mazda2 trên đường phố.

Các dòng sedan của Mazda là những cái tên có doanh số bán ở nhóm đầu mỗi phân khúc. Ví dụ, Mazda3 là một trong những dòng xe bán chạy nhất thị trường và đứng đầu phân khúc C, với doanh số cộng dồn từ đầu năm hơn 3.500 xe.

Ngoài ra, từ nay đến hết ngày 15/7/2020 khách hàng mang xe Mazda bất kỳ đến xưởng dịch vụ của hãng sẽ được miễn phí kiểm tra xe tổng quát, nhận ưu đãi 20% khi thay lọc gió điều hòa và ưu đãi đến 30% khi thực hiện gói vệ sinh khử khuẩn (C-airfog). Thaco dành tặng phần quà hấp dẫn và thiết thực cho 8.000 khách hàng tham gia chương trình và cài đặt thành công ứng dụng Mazda Service. Chương trình áp dụng cho toàn bộ hệ thống 62 showroom/đại lý trên cả nước, khách hàng có thể đặt hẹn ưu tiên thông qua ứng dụng Mazda Service.

Thiên Di