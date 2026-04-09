Nhiều xe máy chạy vào cao tốc từ TP HCM đến Cần Thơ

Cao tốc TP HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ ghi nhận mỗi tháng có 20 vụ xe máy chạy vào, một số trường hợp say xỉn gây tai nạn, chống đối lực lượng chức năng.

Ngày 9/4, đại diện đơn vị quản lý cho biết từ tháng 2 đến nay đã phát hiện gần 40 trường hợp, riêng tháng 3 có 20 vụ. Các điểm xe máy thường xuyên đi nhầm hoặc cố tình chạy vào gồm nút giao Chà Và trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; Thân Cửu Nghĩa ở đường dẫn TP HCM - Trung Lương; cùng các nút Cái Bè, Cai Lậy trên đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận.

Một vụ xe máy vào cao tốc gây tai nạn. Ảnh: Đơn vị quản lý cao tốc

Ngoài những trường hợp không chú ý biển báo, không ít người cố tình vượt chốt, thậm chí trong tình trạng say xỉn, chống đối và tăng ga bỏ chạy khi bị yêu cầu dừng xe, dẫn đến tai nạn.

Đơn vị quản lý tuyến đang phối hợp Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 thuộc Cục CSGT tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm.

Người đàn ông chạy xe máy vào cao tốc bị lực lượng tuần tra phát hiện. Ảnh: Đơn vị quản lý cao tốc

Theo Nghị định 168/2024, xe máy đi vào cao tốc bị phạt 4-6 triệu đồng, có thể bị tước giấy phép lái xe 3-5 tháng, trừ điểm GPLX và tạm giữ phương tiện. Nếu gây tai nạn, mức phạt tăng lên 10-14 triệu đồng, nặng hơn có thể bị xử lý hình sự.

Cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận dài hơn 120 km, là trục giao thông huyết mạch kết nối Đồng bằng sông Cửu Long, giúp rút thời gian từ TP HCM đến Mỹ Thuận xuống còn khoảng 1 giờ 45 phút, thay vì hơn 3 giờ nếu đi quốc lộ 1.

Hướng tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ. Đồ họa: Đăng Hiếu

Cuối năm ngoái, dự án mở rộng toàn tuyến lên 6-8 làn xe, bổ sung hai làn dừng khẩn cấp với tổng vốn hơn 36.000 tỷ đồng đã được triển khai, kỳ vọng giảm ùn tắc và tăng an toàn cho tuyến đường.

Hoàng Nam