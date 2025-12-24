Nhiều vùng quận Cam phải sơ tán bắt buộc vì mưa bão dịp Giáng sinh

Giới chức quận Cam, California ban lệnh sơ tán bắt buộc với một số vùng vì nguy cơ lũ lụt, sạt lở do mưa bão trong dịp Giáng sinh.

Một cơn bão được mô tả là "có thể đe dọa đến tính mạng" đang áp sát California trong dịp Giáng sinh, ảnh hưởng đến các khu vực ở phía nam bang này như hạt Los Angeles, quận Cam.

Mưa lớn dự kiến trút xuống từ đêm 23/12, kéo dài đến ngày 24/12, khi người dân nghỉ lễ Giáng sinh. Lượng mưa dự kiến dao động từ 102 đến 180 mm, một số nơi có thể vượt 229 mm. Đây được xem là lượng mưa "cực lớn" đối với khu vực thường chỉ ghi nhận khoảng 61 mm mưa trong cả tháng 12.

Gió giật tại khu vực có thể đạt 113 km/h từ ngày 23/12 đến 25/12. Thống đốc California Gavin Newsom đã huy động các nguồn lực của bang để ứng phó với cơn bão. Giới chức quận Cam ngày 23/12 phát lệnh sơ tán bắt buộc tại khu Trabuco Creek, Bell Canyon, Hot Springs Canyon, có hiệu lực từ 8h ngày 24/12.

Bé gái bước ra khỏi căn nhà ngập nước do mưa lớn ngày 22/12 ở Redding, California. Ảnh: AP

Các quan chức quận Cam cho biết xác suất xảy ra mưa lớn ở những vùng này vào đêm Giáng sinh là 100%, lượng mưa có thể đạt 51-76 mm. Vùng Lazy-W Ranch thuộc Hot Springs Canyon, và vùng Starr Ranch thuộc Bell Canyon có nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt là những nơi bị ảnh hưởng bởi vụ cháy rừng Airport Fire.

Các khu vực này sẽ được đặt trong tình trạng cảnh báo lũ lụt từ 22h ngày 23/12 đến 22h ngày 24/12. Giới chức khuyến cáo cư dân sống ở các hẻm núi sơ tán càng sớm càng tốt, lên kế hoạch tìm nơi trú ẩn tại nhà bạn bè, người thân hoặc khách sạn ở khu vực an toàn.

Quận Cam cũng sẽ mở một trung tâm tiếp nhận cư dân sơ tán vào 8h ngày 24/12 tại Thư viện Foothill Ranch.

Joanne Hubble, tình nguyện viên thông báo cho dân cư ở vùng hẻm núi về thời tiết, lũ lụt và cháy rừng, cho biết người dân địa phương cần chú ý đến các lệnh sơ tán, chuẩn bị một túi đồ khẩn cấp. "Nếu dự định ở lại, hãy báo cho những người khác biết", Hubble nói, cho biết lũ bùn có thể gây chết người khi mưa lớn đổ xuống những vùng vừa trải qua cháy rừng.

Giới chức California cũng khuyến cáo người dân chuẩn bị trước cho các kịch bản đường sá đóng cửa do mưa lũ và tình trạng hủy, hoãn chuyến bay dịp lễ.

Đức Trung (Theo Voice of OC, ABC News, AP)