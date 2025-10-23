Nhiều vụ án liên quan người già lái xe ở Nhật Bản

Vụ án cụ ông 99 tuổi lái xe ngược chiều trong hầm cao tốc khiến một tài xế bị thương nặng đã làm dấy lên vấn đề nhức nhối tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn khi người cao tuổi lái xe.

Cụ ông gần 100 tuổi, không được nêu danh tính, vừa bị phạt 300.000 yên (52 triệu đồng) do lỗi đi ngược chiều gây tai nạn, Mainichi đưa tin hôm 21/10.

Vụ tai nạn xảy ra hôm 11/6 trong đường hầm trên cao tốc Chuo ở Tỉnh Gifu. Cụ ông bị cáo buộc đã quay đầu xe gần lối ra của đường hầm sau đó đi ngược lại, do nhớ nhầm đường về nhà sau khi đi siêu thị, theo Chukyo TV. Nạn nhân là một nam tài xế 41 tuổi, đi đúng đường, đã bị thương nặng.

Vụ án đã được chuyển đến công tố viên vào tháng 7. Theo luật nước này, tài xế đi ngược chiều gây tai nạn hoặc chết người có thể bị phạt tiền, phạt tù đến 20 năm.

Nhà chức trách không tiết lộ thương tích phía nạn nhân, song cụ ông chỉ bị phạt tiền.

Chiếc xe do cụ ông 99 tuổi cầm lái (khoanh đỏ) trước khi bẻ lái đi ngược chiều trong hầm cao tốc. Ảnh: Chukyo TV

Kêu gọi người già tự nguyện trả lại giấy phép lái xe

Số vụ tai nạn giao thông liên quan đến tài xế cao tuổi ở Nhật Bản đang gia tăng do dân số đang già đi. Để ứng phó, cảnh sát đang kêu gọi người cao tuổi, đặc biệt là những người có khả năng lái xe suy giảm, tự nguyện trả lại giấy phép lái xe.

Theo tờ Asahi Shimbun, số liệu của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cho thấy, đến hết năm 2024 Nhật Bản có gần 8 triệu tài xế từ 75 tuổi trở lên, tăng gấp 1,8 lần so với 10 năm trước và chiếm 10% tổng số người có giấy phép lái xe.

Nhiều vụ tai nạn chết người do tài xế từ 75 tuổi trở lên gây ra. Số vụ tai nạn tương tự đã tăng liên tiếp trong bốn năm, lên con số 410 vụ vào năm ngoái.

Vào tháng 3, một chiếc mini van do một người đàn ông 78 tuổi lái đã đâm vào một hàng văn phòng phẩm gần rường tiểu học ở Hamamatsu, tỉnh Shizuoka, khiến 4 em tử vong và bị thương.

Năm 2019, một cụ ông 87 tuổi đã vô tình đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh ở quận Ikebukuro, Tokyo. Chiếc xe đã tăng tốc lên đến 96 km/h, va chạm khiến hai mẹ con người đi bộ thiệt mạng khi họ đang băng qua đường.

Giữa hàng loạt vụ tai nạn do tài xế lớn tuổi gây ra, nhiều người cao tuổi đã tự nguyện từ bỏ giấy phép lái xe của mình.

Vào năm 2019, những người từ 75 tuổi trở lên đã tự nguyện nộp lại hơn 350.000 giấy phép lái xe. Nhưng số lượng hàng năm đang giảm, năm ngoái chỉ có 265.000 người nộp lại.

Một vụ tai nạn năm 2021 do tài xế cao tuổi gây ra tại một nhà ở Matsudo, tỉnh Chiba. Ảnh: Asahi Shimbun

Năm 2022, ông Satoshi Ninoyu, Chủ tịch Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia khi đó 78 tuổi cũng nộp lại giấy phép lái xe để làm gương.

Ông nói sẽ không gia hạn giấy phép lái xe mặc dù đủ điều kiện để làm như vậy. "Tôi đã lớn tuổi rồi và không nên gây tai nạn giao thông, nên quyết định từ bỏ bằng lái xe" ông chia sẻ và cho hay sẽ dùng các phương tiện công cộng.

Luật giao thông đường bộ sửa đổi nước này năm 2022 đã được thiết kế để giải quyết tình trạng ngày càng nghiêm trọng của các vụ tai nạn giao thông liên quan đến người lái xe lớn tuổi.

Cũng theo tờ Asahi Shimbun, luật này áp dụng bài kiểm tra kỹ năng lái xe khi gia hạn giấy phép lái xe cho những người từ 75 tuổi trở lên với một số lần vi phạm nhất định. Họ được yêu cầu lái xe qua một khóa học và phải vượt qua nhiều nhiệm vụ khác nhau, chẳng hạn dừng xe tại biển báo dừng và rẽ trái, rẽ phải tại các giao lộ. Chỉ những người đạt điểm đỗ mới có thể gia hạn giấy phép.

Luật cũng đưa ra loại giấy phép lái xe "có giới hạn", cho phép người sở hữu chỉ được lái những loại xe có chức năng hỗ trợ an toàn, chẳng hạn như phanh tự động.

Hải Thư