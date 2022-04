Nhiều ưu đãi trong sự kiện giới thiệu MT Eastmark City

Khu phức hợp MT Eastmark City được ra mắt tại Sài Gòn với sự tham gia của gần 2.000 khách hàng, ngày 16/4.

Được đầu tư hạ tầng bài bản, hệ thống tiện ích đa dạng và kiến tạo tiêu chuẩn sống chuyên gia cao cấp, đặc biệt là có mức giá cạnh tranh, toàn bộ sản phẩm giai đoạn một của MT Eastmark City đã tìm được chủ nhân sau 4 giờ giới thiệu.

Sự kiện giới thiệu MT Eastmark City quy tụ gần 2000 khách hàng. Ảnh: Rio Land

Đại diện Rio Land chia sẻ, tỷ lệ giao dịch thành công cao trong đợt đầu giới thiệu dự án đã khẳng định MT Eastmark City đáp ứng trúng nhu cầu thị trường và đúng thời điểm. Trong đó, những yếu tố chính thuyết phục khách hàng là vị trí, giá hợp lý, uy tín của chủ đầu tư và đội ngũ phát triển cùng chính sách hỗ trợ tài chính.

Trong bối cảnh giá căn hộ tại TP Thủ Đức có xu hướng tăng, MT Eastmark City đã thu hút được sự quan tâm của khách hàng trong đợt đầu giới thiệu với mức giá trung bình 36 triệu mỗi m2.

Khách hàng tham quan dự án MT Eastmark City. Ảnh: Rio Land

Đội ngũ đầu tư và phát triển đưa ra mức giá tốt vừa áp dụng chương trình thanh toán 30%, hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà, giúp khách hàng có thời gian cân đối dòng tiền.

Đặc biệt, khách hàng giao dịch thành công tại sự kiện còn có cơ hội nhận đến 50 giải thưởng lộc vàng may mắn, trong đó có 6 giải nhì mỗi giải trị giá ba chỉ vàng, ba giải nhất mỗi giải 5 chỉ vàng và giải đặc biệt trị giá một lượng vàng.

MT Eastmark City được triển khai theo mô hình đô thị tích hợp all - in - one với 3 dòng sản phẩm là căn hộ, văn phòng và shophouse.

Những đối tác cùng chủ đầu tư và đơn vị phát triển MT Eastmark City. Ảnh: Rio Land

Duy trì những giá trị cốt lõi trong các dự án căn hộ cao cấp đã triển khai thành công, chủ đầu tư Điền Phúc Thành và nhà phát triển Rio Land tiếp tục đồng hành kiến tạo MT Eastmark City với tâm huyết được ấp ủ gần 10 năm.

Đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh, sẽ triển khai dự án đúng tiến độ, cũng như đảm bảo sự yên tâm cho khách hàng với pháp lý minh bạch, giá hợp lý, giao nhà đúng hẹn - những yếu tố làm nên thương hiệu Điền Phúc Thành trong suốt thời gian qua.

Rất đông khách hàng đã đặt mua nhà tại dự án MT Eastmark City ngay trong sự kiện ra mắt. Ảnh: Rio Land

MT Eastmark City nằm ngay vị trí giao thoa giữa đường Vành đai 3 - Lò Lu và Trường Lưu, được quy hoạch đồng bộ trong tổng diện tích đất 15 ha, với 75% diện tích xây dựng là mảng xanh.

Với dòng sông bao quanh như một "ốc đảo" xanh giữa "thủ phủ công nghệ" Thủ Đức, dự án xây dựng hệ sinh thái tự nhiên và hơn 100 tiện ích nhằm đáp ứng cuộc sống tiện nghi cho cư dân . MT Eastmark City dự kiến bàn giao vào quý III/2024.

Yên Chi