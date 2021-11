Nhiều ưu đãi tại Hội chợ Du lịch Marriott Việt Nam

Marriott Bonvoy ra mắt hội chợ du lịch với nhiều ưu đãi cùng các giá trị cộng thêm tại 10 khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên toàn quốc.

Chương trình diễn ra từ ngày 27/11 đến ngày 12/12, nhằm mang đến du khách nhiều cơ hội nghỉ dưỡng ở các khách sạn và khu nghỉ đẳng cấp thế giới và những điểm đến đáng mơ ước trên khắp Việt Nam.

Hội chợ Du lịch Marriott Việt Nam diễn ra với sự tham gia của 10 khách sạn và khu nghỉ dưỡng thuộc sáu thương hiệu riêng biệt của Marriott, sẽ được tổ chức qua nền tảng trực tuyến, bao gồm: JW Marriott Hanoi, Sheraton Hanoi Hotel, Sheraton Grand Danang Resort, Four Points by Sheraton Danang, Sheraton Nha Trang Hotel & Spa, Sheraton Saigon Hotel & Towers, Le Méridien Saigon, Renaissance Riverside Hotel Saigon, Fairfield by Marriott South Binh Duong, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa.

Phú Quốc là một trong những điểm đến có nhiều thương hiệu khách sạn thuộc Marriott, cho du khách kỳ nghỉ thú vị. Ảnh: Marriott Bonvoy

Xuyên suốt hai tuần, khách hàng có thể khám phá các điểm nghỉ dưỡng nổi bật, nhiều nhà hàng độc đáo và những tiện nghi giải trí có sẵn trong toàn bộ danh mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng của Marriott tại Việt Nam. Khách hàng khi tham gia chương trình có thể mua sắm các gói ưu đãi, bao gồm lựa chọn phòng, phòng hạng Suite, biệt thự, và trải nghiệm ẩm thực thú vị với nhiều giá trị cộng thêm, được bán duy nhất thông qua sự kiện lần này. Truy cập tại địa chỉ này để có được những ưu đãi tốt nhất cho kỳ nghỉ sắp tới.

Nhiều điểm đến tại TP HCM thu hút du khách tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Marriott Bonvoy

Là một trong những tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực khách sạn tại Việt Nam, Marriott International đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ngành du lịch của đất nước. Công dân Việt Nam và người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam có thể tận hưởng kỳ nghỉ tại các điểm đến đáng mơ ước trên toàn quốc, từ những đô thị tấp nập như Hà Nội, TP HCM, Bình Dương, tới khu nghỉ bên bờ biển tại Đà Nẵng hoặc Nha Trang, hay đảo Phú Quốc yên bình.

Mọi du khách đều có thể tìm thấy kỳ nghỉ thú vị tại 6 thương hiệu khách sạn như: JW Marriott, Sheraton, Four Points by Sheraton, Le Meridien, Renaissance và Fairfield by Marriott.

Thư Kỳ