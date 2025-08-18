Nhiều ưu đãi tài chính tại dự án The Ninety Complex

Dự án The Ninety Complex tại 90 đường Láng đang bước vào giai đoạn bàn giao cùng chính sách hỗ trợ tới 70% vốn cùng ưu đãi lãi suất giúp tăng lợi thế đầu tư cho khách hàng.

Trong tháng 8, chủ đầu tư triển khai chính sách hỗ trợ tới 70% giá trị sản phẩm, lãi suất 0% trong 21 tháng và hỗ trợ tiền thuê 10 triệu đồng mỗi tháng trong vòng 12 tháng. Theo đó, với một căn studio có giá từ 3,6 tỷ đồng, nhà đầu tư chỉ cần bỏ vốn ban đầu khoảng 1,2 tỷ đồng.

Dự án đang bước vào giai đoạn bàn giao, dự kiến có thể khai thác cho thuê từ quý III này. Theo chủ đầu tư, chính sách hiện hành giúp khách hàng đồng thời hưởng ba nguồn lợi: phần hỗ trợ tiền thuê trong 12 tháng, lợi nhuận cho thuê từ sản phẩm và ưu đãi lãi suất lên tới trong 21 tháng.

Thiết kế bên trong căn business suite tại dự án. Ảnh: Ánh Sao

Hồng Anh (30 tuổi, làm việc trong lĩnh vực kiểm toán quốc tế) cho biết đã lựa chọn sản phẩm business suite tại dự án vì phù hợp với khả năng tài chính cá nhân và có thể khai thác cho thuê ngay khi nhận bàn giao. Đây là mô hình bất động sản đa năng vừa có thể lưu trú, kết hợp làm việc, cho thuê nên khá linh hoạt mục đích sử dụng, phù hợp nhu cầu của nhóm người trẻ, freelancer hay startup.

Ngoài ra, với vị trí gần Ngã Tư Sở, dự án kết nối thuận tiện các tuyến giao thông, đồng thời nằm trong khu vực tập trung văn phòng, doanh nghiệp và trường đại học, được kỳ vọng mang lại nguồn khách thuê ổn định.

Theo Hồng Anh, Hà Nội hấp dẫn người trẻ tới tìm kiếm cơ hội việc làm, kinh doanh. Bởi vậy, các sản phẩm đáp ứng nhu cầu linh hoạt vừa ở vừa làm việc, tiếp khách, cho thuê có tiềm năng đầu tư. Chưa kể, những dự án nằm ở trung tâm có lợi thế hơn, thanh khoản cao hơn cùng dòng khách thuê đa dạng theo thời gian.

Sản phẩm studio tại The Ninety Complex có vốn đầu tư ban đầu hơn một tỷ đồng. Ảnh: Ánh Sao

Chủ đầu tư dự án The Ninety Complex cho biết, các căn studio tại dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn nội thất 5 sao, quản lý vận hành bởi đơn vị quốc tế. Mức giá cho thuê tham khảo khoảng 16-20 USD mỗi m2, tương đương 15 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, dự án giới hạn ở 168 sản phẩm studio.

Hãng dịch vụ bất động sản Savills cho biết, trong 5 năm qua, giá bán sơ cấp (chủ đầu tư chào bán) chung cư Hà Nội tăng trung bình 22% một năm. Theo tính toán của chủ đầu tư của The Ninety Complex, với mức sinh lời từ lợi nhuận thuê tại khu vực và mức tăng giá trị tự thân của tài sản, giá trị lợi tức của business suite cao gấp nhiều lần so với gửi tiết kiệm.

(Nguồn: Ánh Sao)