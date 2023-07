Nhiều ưu đãi nghỉ dưỡng kết hợp giải trí cho khách đến Đà Nẵng

Đà NẵngSun Group tung gói ưu đãi gồm các dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí từ nay đến cuối năm, tạo trải nghiệm đa dạng cho du khách.

Với chương trình "Combo mở lối, đặc quyền mở đường", du khách có cơ hội nhận ưu đãi miễn phí vé tham quan Sun World Ba Na Hills, giảm giá lưu trú tại hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng của Sun Group tại Đà Nẵng cùng nhiều ưu đãi khác.

Sức hút của du lịch Đà Nẵng

Có dịp đến tham quan Đà Nẵng cùng gia đình tuần trước, du khách Hoàng Thu Hồng (TP HCM) cho biết nơi đây mang đến cho chị và gia đình nhiều trải nghiệm, phù hợp với mọi lứa tuổi của các thành viên. Nhờ đa dạng loại hình du lịch mà chị có thể đi lại nhiều lần với những cung bậc cảm xúc khác nhau.

"Có quá nhiều điểm vui chơi, chỉ riêng đến Bà Nà Hills là đã cần đến hai ngày thì tôi và gia đình mới đi hết các điểm tham quan", chị Hồng nói.

Cầu Vàng tại Sun World Ba Na Hills. Ảnh: Sun Group

Theo nghiên cứu mới nhất của Nielsen IQ Việt Nam, 63% khách du lịch có nhu cầu tìm kiếm mô hình vui chơi tích hợp các dịch vụ ăn uống và nghỉ dưỡng. Vì thế, những điểm đến với trải nghiệm all in one (tất cả trong một) như Đà Nẵng sở hữu lợi thế thu hút du khách, đặc biệt là các gia đình trong những dịp hè.

Bên cạnh đó, việc tối ưu chi phí cũng là tiêu chí mà các du khách đặt ra khi đến với các điểm du lịch nổi tiếng. Anh Phạm Văn Đức (Hà Nội) cho biết để đi Đà Nẵng dịp hè, anh thường ưu tiên chọn các gói nghỉ dưỡng và giải trí để tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo mang lại trải nghiệm tốt.

Khu nghỉ dưỡng Premier Village Danang Resort nhìn từ trên cao. Ảnh: Sun Group

Theo anh Đức, năm nay gia đình anh chọn ở Premier Village Danang Resort với mức giá chỉ 10,3 triệu đồng mỗi đêm cho một căn villa. Từ đêm nghỉ thứ hai liên tiếp, gia đình anh được tặng vé tham quan Sun World Ba Na Hills và miễn phí thẻ ưu tiên lên cáp treo.

"Việc lựa chọn gói nghỉ dưỡng hợp lý giúp giảm chi phí, tiết kiệm thời gian khi lên lịch trình, không phải xếp hàng vào các khu vui chơi giải trí luôn rất đông khách như Bà Nà Hills", anh Đức nói thêm.

Nhiều lựa chọn gói ưu đãi nghỉ dưỡng

Tại Đà Nẵng, Tập đoàn Sun Group với lợi thế sẵn có là hệ sinh thái du lịch giải trí và nghỉ dưỡng hoàn chỉnh, đã đưa ra nhiều ưu đãi trải nghiệm trọn gói nhằm kích cầu du lịch và mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ.

Với "Combo mở lối, đặc quyền mở đường", khách lưu trú tại tất cả hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng của Sun Group tại Đà Nẵng sẽ nhận được ưu đãi giảm giá và vé tham quan Sun World Ba Na Hills.

Khách sạn InterContinental Danang Sun Peninsula Resort. Ảnh: Sun Group

Đến đây, khách hàng sẽ hưởng đặc quyền VIP, hòa mình vào thế giới giải trí tại lâu đài Mặt Trăng cùng không khí lễ hội của "Ba Na Wow Summer Festival". Những ai muốn được check-in cầu Vàng vào buổi sáng sớm, có thể chọn lưu trú tại khách sạn Mercure Danang French Village Bana Hills với giá chỉ từ 2,3 triệu đồng. Với combo này, du khách nhận ưu đãi miễn phí vé cáp treo khứ hồi và một bữa tối tự chọn dành cho hai người lớn tại nhà hàng La Crique.

Các khách hàng ưa thích nghỉ dưỡng sang trọng có thể lựa chọn InterContinental Danang Sun Peninsula Resort. Gói ưu đãi kèm thêm một bữa trưa hoặc tối tại nhà hàng Citron hay Barefoot, vé tham quan Ba Na Hills, khu vui chơi hạng VIP, vé tàu hỏa leo núi và vé ưu tiên trải nghiệm 105 trò chơi tại Fantasy Park, lâu đài Mặt Trăng...

Khách sạn Novotel Danang Premier Han River. Ảnh: Sun Group

Còn với lựa chọn nghỉ dưỡng ngay tại trung tâm thành phố, du khách lưu trú tại khách sạn Novotel Danang Premier Han River cũng nhận được vé tham quan Sun World Ba Na Hills cho hai người cùng thẻ Wow Pass (thẻ ưu tiên sử dụng các dịch vụ và trải nghiệm mà không phải xếp hàng chờ đợi) trị giá 600.000 đồng. Ngoài ra, du khách được ưu tiên sử dụng sân golf tại Bà Nà Hills Golf Club với giá từ 4,05 triệu đồng.

Đại diện Sun Group cho biết, bằng việc liên kết tất cả trải nghiệm nghỉ dưỡng, ẩm thực, vui chơi giải trí cho đến các môn thể thao quý tộc với một mức giá hời sẽ góp phần giúp Đà Nẵng hút khách trong dịp hè, trở thành điểm đến phù hợp mọi lứa tuổi và nhu cầu. Đây chính là chìa khóa để thành phố bên sông Hàn luôn là điểm đến được nhiều du khách quan tâm, yêu thích.

Quế Anh