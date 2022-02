Nhiều ưu đãi khi mua bảo hiểm nhân thọ qua Sacombank

Khách hàng cá nhân tham gia mới hoặc khôi phục hợp đồng đã bị mất hiệu lực bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam qua kênh Sacombank sẽ nhận nhiều ưu đãi.

Cụ thể chương trình "Xuân trọn bình an - Lộc tràn may mắn" triển khai đến hết ngày 31/3, áp dụng các gói: An tâm hạnh phúc, An tâm đầu tư, Đại gia an phúc, Nâng bước tương lai, K-care.

Với khách hàng có hợp đồng bảo hiểm phát hành mới từ ngày 7/2 đến hết ngày 31/3 mức phí 20-30 triệu đồng sẽ nhận lì xì may mắn 268.000 đồng. Hợp đồng trên 30 triệu đồng nhận lì xì 379.000 đồng. Khách hàng được hoàn thêm tối đa 15% phí bảo hiểm vào tài khoản thanh toán nếu đang sử dụng các sản phẩm dịch vụ khác tại Sacombank (tiền gửi, tiền vay, thẻ tín dụng, Combo Boss, chi lương qua Sacombank, khách hàng doanh nghiệp đứng tên mua bảo hiểm cho nhân viên...).

Khi khôi phục hợp đồng bảo hiểm đã bị mất hiệu lực hai trở xuống từ nay đến hết ngày 28/2, khách hàng được hoàn 10% phí bảo hiểm, tối đa hai triệu đồng.

Ngân hàng có nhiều ưu đãi cho khách mua bảo hiểm. Để có thông tin chi tiết khách hàng liên hệ các điểm giao dịch toàn quốc hoặc gọi đến hotline 1900555588, email: ask@sacombank.com, website. Ảnh: Sacombank

Tham gia bảo hiểm tại Sacombank, ngoài các danh mục sản phẩm và quyền lợi đa dạng, khách hàng còn nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn khi tham gia trọn gói dịch vụ tại ngân hàng, hỗ trợ giải pháp giúp thuận tiện hơn khi đóng các kỳ phí sau (gửi tiết kiệm tích lũy/gửi góp, ủy thác thanh toán tự động, trả góp 0% lãi suất)...

Minh Huy