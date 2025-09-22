Nhiều tỷ phú Mỹ sẽ tham gia thương vụ TikTok

Tổng thống Donald Trump cho biết Larry Ellison, Michael Dell và Rupert Murdoch sẽ tham gia nhóm tiếp quản thuật toán trong thương vụ mua TikTok Mỹ.

Ngày 21/9, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cho biết sẽ có "những người rất nổi tiếng" tham gia thương vụ mua TikTok. "Larry Ellison là một trong số đó. Michael Dell sẽ tham gia. Một người tên Lachlan cũng vậy", ông nói.

Lachlan Murdoch - CEO Fox Corp - là con trai của ông trùm truyền thông Rupert Murdoch. Ông Trump cho biết Rupert "cũng có thể sẽ tham gia nhóm này".

Tuần trước, Tổng thống Trump tuyên bố đã tìm được một nhóm nhà đầu tư mua TikTok ở Mỹ, nhưng không tiết lộ thông tin chi tiết. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Mỹ - Trung đã đạt thỏa thuận khung về TikTok và hai lãnh đạo hai nước sẽ gặp nhau để hoàn tất thương vụ này.

Rupert Murdoch (trái), Larry Ellison và Michael Dell sẽ tham gia thương vụ TikTok. Ảnh: Aletihad

CNN trích nguồn tin thân cận nói rằng sự có mặt của nhà Murdoch có thể khiến Fox Corp tham gia vào liên minh nhà đầu tư. Rupert và Lachlan Murdoch sẽ không đầu tư theo diện cá nhân. Việc này giúp Fox Corp có thêm nguồn thu bù đắp các mảng đang đi xuống, như truyền hình.

Dell là CEO hãng sản xuất máy tính Dell Technologies. Trong khi đó, Ellison là Chủ tịch đại gia phần mềm Oracle.

Bình luận mới nhất của ông Trump cho thấy có sự thay đổi trong danh sách liên minh đầu tư tham gia thương vụ mua TikTok Mỹ. Trước đó, chính phủ Mỹ cho biết nhóm này gồm Oracle, Silver Lake và Andreessen Horowitz.

Ngày 20/9, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trên Fox News rằng TikTok sẽ có 7 thành viên trong HĐQT. Trong đó, 6 người sẽ đến từ Mỹ.

Cơ cấu nhà đầu tư Mỹ là điều bắt buộc theo đạo luật được quốc hội nước này thông qua hồi tháng 4/2024. Theo đó, TikTok sẽ bị cấm hoạt động tại nền kinh tế lớn nhất thế giới nếu ứng dụng này không bán khoảng 80% tài sản cho các nhà đầu tư Mỹ.

Leavitt cũng cho biết dữ liệu và quyền riêng tư của ứng dụng này tại Mỹ sẽ do Oracle chịu trách nhiệm. Công ty này đã bắt đầu lưu trữ dữ liệu cho TikTok tại Mỹ từ năm 2020.

Tổng thống Donald Trump cũng cho biết ông đã có "một cuộc gọi rất hiệu quả" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 19/9, và đạt được tiến triển hướng tới hoàn tất thỏa thuận.

TikTok hiện có khoảng 170 triệu người dùng tại Mỹ. Giới chức Mỹ lo ngại Trung Quốc có thể sử dụng nền tảng này để thu thập dữ liệu người dùng. Tuy nhiên, Tiktok vẫn luôn phủ nhận việc này.

Hà Thu (theo CNN, Reuters)