Nhiều tuyến phố trung tâm Đà Nẵng ngập sau mưa lớn

Cơn mưa lớn kéo dài khoảng 30 phút khiến hàng loạt tuyến phố trung tâm bị ngập, có nơi sâu gần nửa mét, nhiều xe chết máy, tối 10/9.

Khoảng 18h50, Đà Nẵng mưa xối xả. Sau khoảng 30 phút, các tuyến đường trung tâm như Lê Duẩn, Hải Phòng ngập nửa bánh xe. Chị Hoa, nhà ở phường Thanh Khê, chở con đi học thêm tại đường Ông Ích Khiêm, cách nhà khoảng một km đã phải vượt qua hàng loạt đoạn ngập.

"Tôi định rẽ vào đường Lê Duẩn thì thấy đường ngập. Chọn đi đường Hải Phòng thì đã ngập nửa bánh xe", chị Hoa kể, cho biết thêm khi rẽ về Ông Ích Khiêm cũng bị ngập ở đoạn giao với đường Đống Đa.

Mưa lớn gây ngập cục bộ trên đường Đống Đa, lúc 19h30. Ảnh: Nguyễn Đông

Trên đường Đống Đa, đoạn giao với Quang Trung lúc 19h30 nước ngập khoảng 0,4 m. Tương tự, đường Quang Trung đoạn từ cổng Bệnh viện Đà Nẵng đến nút giao Nguyễn Thị Minh Khai cũng ngập, giao thông có thời điểm ùn ứ, xe máy lao lên vỉa hè. Phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều xe chết máy.

Nhiều xe bị chết máy, người dân phải dắt bộ trên đường. Ảnh: Nguyễn Đông

Nhiều người dân đội mưa khơi thông các cửa thu nước bị túi nylon, lá cây bít lại để nước thoát nhanh hơn. Đến khoảng 20h, nước trên các tuyến đường đã rút hết. Giao thông trung tâm thành phố dần trở lại bình thường.

Nguyễn Đông