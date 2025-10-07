Nhiều trường ở Hà Nội học online ngày thứ ba liên tiếp

Lo đường chưa hết ngập vì mưa lớn hai ngày, nhiều trường ở Hà Nội tiếp tục cho học sinh nghỉ hoặc học online ngày 8/10.

Trường Marie Curie phát thông báo trên vào chiều 7/10, sau khi nhận định diễn biến thời tiết Hà Nội phức tạp, ngày 8/10 có thể giảm mưa nhưng các tuyến đường còn ngập, khiến xe bus đưa đón di chuyển khó khăn.

Trường cho học sinh bậc THCS và THPT ở nhà để học online. Học sinh tiểu học ở cơ sở Mỹ Đình và Kiến Hưng nghỉ, còn mẫu giáo Việt Hưng đi học bình thường.

Khác với dự định lúc sáng, trường Tiểu học và THCS FPT tiếp tục cho khối tiểu học nghỉ ngày 8/10, còn THCS học online. Lý do là trường thấy nhiều khu vực ở Hà Nội còn ngập sâu, việc đi lại có thể không đảm bảo an toàn cho học sinh.

Loạt trường khác ra quyết định tương tự, như THCS và THPT Lương Thế Vinh, Tiểu học Hạ Yên Quyết, THCS và THPT Lê Quý Đôn... Mai là ngày thứ ba liên tiếp nhiều trường học ở Hà Nội phải cho học sinh ở nhà vì trời mưa lớn.

Không chỉ các trường phổ thông, loạt trường đại học ở Hà Nội cũng kéo dài thời gian học online, như Ngoại thương, Ngoại giao...

Một học sinh ở Hà Nội học online, sáng 7/10. Ảnh: Nhật Minh

Trong khi đó, cũng có trường đón học sinh học trực tiếp ngày 8/10. Trường Tiểu học Newton Goldmark lưu ý phụ huynh theo dõi diễn biến thời tiết. Nếu không thể đưa con tới trường, cha mẹ cần thông báo cho giáo viên chủ nhiệm để trường có phương án cho học sinh học trực tuyến.

Trường THCS Chương Dương, Tiểu học Tràng An cũng đón học sinh học trực tiếp ngày 8/10, song nhắc phụ huynh nếu di chuyển khó khăn có thể cho con đi học hoặc đi muộn, báo với giáo viên chủ nhiệm trước 7h40.

Các trường đều cho biết nếu có diễn biến thời tiết đặc biệt, ban giám hiệu sẽ có thông báo mới, phát trước 6h sáng mai.

Một số trường chưa đưa ra quyết định, cho biết sẽ căn cứ vào thời tiết sáng 8/10 rồi thông báo sau, như Tiểu học Phú La. Trường lưu ý phụ huynh chủ động kiểm tra thông báo của giáo viên chủ nhiệm, dự kiến được phát lúc 5h30-6h để kịp thời nắm thông tin.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương (áo xanh nhạt, dài tay) cùng đoàn công tác kiểm tra trường Mầm non Trung Hòa, sáng 7/10. Ảnh: Võ Hải

Hai ngày trước, Sở Giáo dục và Đào tạo cho học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày 6/10 do lo ngại ảnh hưởng của bão Matmo. Sở sau đó ra công văn yêu cầu các trường theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, chủ động quyết định hình thức học ngày 7/10, linh hoạt chọn giữa trực tuyến, trực tiếp hoặc điều chỉnh thời khóa biểu, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.

Ban đầu, đa số trường thông báo học trực tiếp ngày 7/10, nhưng tới sáng sớm đồng loạt thông báo chuyển online. Lý do là từ đêm 6/10, do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão Matmo (bão số 11), nội thành Hà Nội mưa 100-301 mm, cao nhất là Mễ Trì, làm 122 điểm ngập, gần 30 tuyến đường tê liệt. Nhiều khu vực nước dâng tràn vào nhà dân, trường học, làm đảo lộn sinh hoạt đầu tuần.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định từ tối ngày 7 đến sáng 8/10, Hà Nội tiếp tục mưa 30-60 mm, cục bộ 120 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo có thể mưa cường suất lớn trên 100 mm trong ba giờ gây ngập vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thanh Hằng