Nhiều trường ở Đà Nẵng cho nghỉ học đề phòng mưa lớn

Đà NẵngTrước dự báo mưa lớn kéo dài có thể gây ngập lụt, nhiều địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học ngày 22/10.

Đến 19h tối 21/10, các phường Ngũ Hành Sơn, Hòa Cường, Hải Châu, Thanh Khê... đã thông báo cho học sinh nghỉ học ngày mai. Đây là khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng, tập trung nhiều trường tiểu học, THCS và THPT, thường bị ngập cục bộ trong các đợt mưa trước.

Việc này căn cứ chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Thuận chiều nay. Bà đề nghị các địa phương, trường học chủ động quyết định cho trẻ mầm non, học sinh, học viên nghỉ học tùy diễn biến thời tiết.

Các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và trường tư thục cũng tương tự. Nếu cho nghỉ, các trường cần chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến để đảm bảo chương trình.

Sóng đánh lên vỉa hè đường Như Nguyệt, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng, trưa 21/10. Ảnh: Nguyễn Đông

Sở cũng yêu cầu các trường bảo vệ cơ sở vật chất, tài sản, rà soát những công trình xuống cấp, khu vực thi công dở dang; cắt tỉa cây xanh, kiểm tra hệ thống điện, tường rào... nhằm đảm bảo an toàn khi mưa bão. Sau bão, trường học cần khẩn trương dọn dẹp để học sinh trở lại học tập bình thường.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ, từ chiều 22 đến 27/10, Đà Nẵng có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của bão số 12, không khí lạnh và gió Đông, với tổng lượng mưa 400–700 mm, có nơi trên 900 mm.

Nguyễn Đông