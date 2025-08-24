Nhiều trường học ở Nghệ An hoãn tựu trường vì bão Kajiki

Nhiều trường ở Nghệ An lùi lịch tựu trường trước diễn biến phức tạp của bão Kajiki, để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Theo kế hoạch năm học, toàn tỉnh sẽ tổ chức tựu trường vào ngày 25/8. Tuy nhiên, dự báo trưa cùng ngày bão Kajiki đổ bộ khu vực Nghệ An - Quảng Trị với sức gió mạnh cấp 12-13, gây mưa lớn, nguy cơ cao lũ quét, sạt lở. Vì thế, nhiều trường quyết định lùi lịch.

"An toàn cho học sinh là ưu tiên hàng đầu", hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Tân, trường PTDTBT THCS Nhôn Mai, thuộc huyện Tương Dương cũ, nói. Theo ông, học sinh của trường phải vượt đồi núi, sông suối để đến lớp.

Ở các phường thuộc thành phố Vinh cũ, nhiều trường như Tiểu học Cửa Nam 1, Tiểu học Lê Mao, Mầm non Lê Mao... cũng thông báo hoãn tựu trường ngày 25/8.

Các trường cho biết sẽ thông báo lịch mới sau. Riêng trường THPT Nguyễn Duy Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, PTDTNT tỉnh, dự kiến lùi tựu trường sang ngày 27/8.

"Nghệ An nằm trong vùng ảnh hưởng tâm bão nên chúng tôi rất lo cho các con nếu đến trường. Thông báo hoãn sớm giúp phụ huynh yên tâm", chị Phạm Huyền, phụ huynh trường Tiểu học Bến Thủy, nói.

Giáo viên và học sinh mầm non tại một huyện vùng cao Nghệ An, tháng 12/2023. Ảnh: Đức Hùng

Lãnh đạo Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết đã đề nghị các trường trong tỉnh căn cứ thực tế để điều chỉnh cho phù hợp.

Năm học mới, Nghệ An có hơn 900.000 học sinh, tại hơn 1.500 trường. Lễ khai giảng được tổ chức ngày 5/9. Học kỳ I kết thúc trước 18/1/2026, năm học hoàn thành trước 31/5.

Sáng 24/8, bão Kajiki đã mạnh lên cấp 12, tăng bốn cấp sau một ngày, dự báo trưa mai đổ bộ Nghệ An - Hà Tĩnh, gây gió giật cấp 15, sóng lớn và mưa rất to. Lúc 7h, tâm bão cách Nghệ An khoảng 620 km, Hà Tĩnh 600 km, sức gió mạnh nhất 133 km/h.

Theo hướng tây bắc với tốc độ 20 km/h, bão dự kiến tiến vào Nam vịnh Bắc Bộ vào sáng mai, cách đất liền hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh khoảng 140-160 km, mạnh cấp 12-13. Cơ quan khí tượng cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 cho ven biển Thanh Hóa - Quảng Trị, trên đất liền từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị.

Đức Hùng