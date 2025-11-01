Nhiều trẻ ở Hà Nội nhiễm cúm A

Miền Bắc đang chuyển mùa, thời tiết mưa lạnh khiến virus cúm bùng phát, nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho và sổ mũi, biến chứng nặng.

Sáng 1/11, bé trai 13 tuổi được gia đình đưa đến Bệnh viện Medlatec sau một ngày sốt từng cơn 41 độ C đáp ứng chậm thuốc hạ sốt kèm ho đờm, ngạt mũi nhiều. Bác sĩ Trần Thị Kim Ngọc, Chuyên khoa Nhi, cho biết kết quả xét nghiệm cúm A dương tính, bé được bác sĩ kê đơn thuốc điều trị kết hợp dinh dưỡng nâng cao sức đề kháng của cơ thể.

Cúm xảy ra quanh năm, cao điểm là thời gian giao mùa như mùa đông - xuân, hay thu - đông hiện nay. Môi trường ẩm, hanh khô là điều kiện thuận lợi để virus cúm phát triển, lây lan nhanh trong cộng đồng, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Bác sĩ Ngọc cho hay trong một tuần gần đây, trung bình mỗi ngày bác sĩ tiếp nhận khoảng 20-30 bệnh nhi, trong đó 70-85% mắc cúm, tăng gấp đôi so với các tháng trước. Các bệnh viện khác như Nhi Hà Nội, Nhi Trung ương, Bệnh viện 108... cũng ghi nhận số ca nhiễm cúm tăng hơn so với các tháng trước.

TS.BS Nguyễn Văn Tùng, khoa Bệnh lây đường hô hấp, Bệnh viện 108, cũng ghi nhận tình hình các bệnh hô hấp có xu hướng gia tăng vào những tháng giao mùa, trong đó có cúm. Từ đầu năm đến nay, khoa đã tiếp nhận gần 800 ca cúm. Các chủng cúm phổ biến trong mùa này gồm A/H1N1, A/H3N2 và virus cúm B. Trong đó, nhiều ca bệnh cúm nặng, phải nhập viện điều trị tích cực, thậm chí cần hỗ trợ thở máy hoặc ECMO. Nhiều trường hợp bị viêm phổi và suy hô hấp sau khi nhiễm cúm A.

Một số bệnh nhân vào viện muộn khiến việc điều trị khó khăn. Điển hình, một bệnh nhân nữ 38 tuổi ở Thái Nguyên mắc cúm trên nền bệnh xơ tủy và thalassemia, đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nguy kịch, biến chứng viêm phổi và nhiễm trùng huyết.

Trẻ đi tiêm phòng cúm mùa. Ảnh: Thi Ngân

Virus cúm lây trực tiếp qua giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Tác nhân gây bệnh chủ yếu là các chủng cúm A/H3N2, A/H1N1 và cúm B. Thời gian ủ bệnh trong khoảng 2-3 ngày. Thời điểm lây mạnh nhất là giai đoạn khởi phát, kéo dài khoảng 5-7 ngày.

Cúm mùa là bệnh lành tính, nhưng cũng có thể gây biến chứng nguy hiểm như: viêm phổi, nhiễm khuẩn tai mũi họng. Biến chứng nghiêm trọng hơn là tràn dịch màng phổi, viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, suy đa phủ tạng.

Ai cũng có thể mắc cúm, tuy nhiên nguy cơ bệnh nặng thường tập trung ở nhóm trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới hai tuổi, trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi và trẻ sinh non dưới 32 tuần tuổi do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện. Trẻ mắc các bệnh nền như suyễn, rối loạn chuyển hóa, bệnh tim bẩm sinh, bệnh gan, thận.

Người lớn trên 65 tuổi và những người mắc các bệnh nền như tiểu đường, tim phổi, suy thận, suy gan hoặc suy giảm miễn dịch; cũng như phụ nữ mang thai do sự thay đổi nội tiết tố và hệ miễn dịch suy giảm, dễ bị virus tấn công, ảnh hưởng cả mẹ và thai nhi.

Theo bác sĩ Tùng, tiêm vaccine phòng cúm mùa hằng năm là biện pháp hữu hiệu nhất để giảm nguy cơ mắc cúm và đặc biệt là giảm tỷ lệ nhập viện, biến chứng nặng, tử vong. Nên tiêm mỗi năm một lần, trước mùa cúm (khoảng tháng 9-11 ở miền Bắc).

Phòng tránh lây nhiễm bằng cách đeo khẩu trang khi ra ngoài, nhất là nơi đông người (chợ, bệnh viện, phương tiện công cộng). Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Giữ ấm cơ thể, đặc biệt là vùng cổ, ngực, bàn chân khi trời lạnh. Hạn chế tiếp xúc gần với người đang ho, sốt, cảm cúm; nếu buộc phải tiếp xúc, nên đeo khẩu trang và rửa tay sau đó. Tăng sức đề kháng bằng chế độ ăn uống hợp lý. Khi có triệu chứng nghi ngờ cúm cần đi khám, không tự ý mua thuốc kháng virus hoặc kháng sinh.

Lê Nga