Nhiều tội phạm quốc tế liên quan container ma tuý ở Sài Gòn

Nhà chức trách xác định nhiều tội phạm Hàn Quốc, Trung Quốc... tham gia đường dây giấu 40 kg ma túy trong container đá granite ở cảng Cát Lái, đưa đến Incheon.

Ngày 21/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (Bộ Công an) cho biết đã bắt 7 người trong đường dây ma tuý do Kimsoosik, 60 tuổi, cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu. Băng tội phạm quốc tế này do nhiều người Hàn Quốc, Trung Quốc phối hợp người Việt thực hiện.

"Chiêu thức giấu ma túy vào đá xây dựng rất tinh vi, chưa từng phát hiện ở đâu. Có thể do nghi can cầm đầu từng hơn 20 năm làm việc trong lực lượng cảnh sát Hàn Quốc. Ban chuyên án đang làm việc với nhiều người liên quan thuộc các quốc tịch khác nhau", cán bộ điều tra nói.

Nghi can cầm đầu Kimsoosik - cựu cảnh sát Hàn Quốc (trái) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, một số người nước ngoài đến thuê kho trên đường số 37, phường Linh Đông, quận Thủ Đức (TP HCM) chứa vật liệu xây dựng. Nhóm điều hành hoạt động kho là người Hàn Quốc, Trung Quốc thuê trọ tại các chung cư cao cấp thuộc quận 2, 4, 9... có nhiều dấu hiệu bất thường liên quan ma túy.

Ban chuyên án do Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh - Bộ đội Biên phòng phối hợp Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý, Cục kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an), Công an TP HCM, lực lượng Hải quan... được thành lập.

Cảnh sát phát hiện nhóm này đưa những khối granite nặng hàng trăm kg đến kho, sau đó nhét các túi nylon ma túy đá (dạng túi trà) vào trong lòng, xếp các khối đá khác xung quanh.

Ma túy được giấu trong lòng các khối đá granite. Ảnh: Bộ Công an.

Đêm 18/7, Kimsoosik xuất hiện tại kho hàng cùng Huỳnh Thị Hoa Trâm, 40 tuổi, chỉ đạo công nhân đóng ma tuý vào lô đá, đưa lên container chở ra cảng Cát Lái (quận 2). Nhiều cảnh sát bám theo xe container, tổ công tác khác khống chế Kimsoosik và một số người.

Rạng sáng hôm sau, container đá được vận chuyển đến cảng, chuẩn bị khử trùng để đưa xuống tàu xuất sang Incheon (Hàn Quốc), lực lượng chức năng chặn lại kiểm tra. Xe nâng được điều đến, tách những khối đá granite, phát hiện hàng chục gói ma túy, trọng lượng 40 kg.

Cùng lúc, trinh sát ập vào các căn hộ ở phường An Phú (quận 2), bắt Li JunHao (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) và Kang Seon Hak (27 tuổi, Hàn Quốc); thu giữ nhiều gói chứa ma tuý tinh thể màu xanh, 27 viên nén... Hàng loạt người liên quan bị triệu tập.

Cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu đường dây ma tuý 40 kg ma túy giấu trong container đá granite. Video: Điệp Nguyễn.

Theo cơ quan điều tra, nhóm của Kimsoosik thừa nhận hành vi vận chuyển ma túy đá đến Hàn Quốc. Quá trình hoạt động, chúng không gặp mặt nhau, mỗi người phụ trách một khâu, trao đổi qua Zalo, Facebook, Viber....

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Quốc Thắng