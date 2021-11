Nhiều tỉnh tỷ lệ 'phủ' vaccine mũi hai thấp

Chính phủ đặt mục tiêu trong năm 2021 sẽ bao phủ vaccine mũi hai cho 100% dân số trưởng thành, nhưng đến nay còn nhiều tỉnh, thành tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Theo Bộ Y tế, đến hết ngày 23/11, cả nước đã tiêm được 110 triệu liều vaccine; trong đó 67 triệu người tiêm mũi một; 43 triệu người tiêm đủ liều. Bên cạnh những địa phương đã bao phủ mũi một cho tất cả dân số và đạt tỷ lệ tiêm mũi hai cao, vẫn còn nhiều tỉnh, thành tỷ lệ tiêm chủng thấp. Các địa phương đều phản ánh dù năng lực lớn, tiến độ bao phủ vaccine phụ thuộc vào việc phân bổ của Bộ Y tế.

23 địa phương đã bao phủ mũi một cho tất cả dân số trưởng thành (trên 18 tuổi), gồm: Hà Nội, TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang, Hải Phòng, Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Bến Tre, Khánh Hòa, Sóc Trăng, Cà Mau, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Bình Phước, Hà Nam, Hậu Giang, Ninh Thuận.

Người dân Sơn La tiêm vaccine Covid-19, tháng 7/2021. Ảnh: CDC Sơn La

12 địa phương bao phủ mũi hai cho 80% dân số trở lên, gồm: Hà Nội, TP HCM, Đồng Nai, An Giang, Long An, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Hà Nam, Lạng Sơn.

4 tỉnh có tỷ lệ tiêm mũi một dưới 70% dân số: Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn La, Quảng Bình.

Còn 11 tỉnh có tỷ lệ tiêm mũi hai dưới 30% dân số: Thanh Hóa, Đắk Lắk, Thái Bình, Nam Định, Quảng Nam, Thái Nguyên, Sơn La, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Tuyên Quang, Hà Giang.

Sơn La là tỉnh có tỷ lệ phủ vaccine thấp nhất cả nước với gần 61% dân số được tiêm mũi một; 18% dân số được tiêm mũi hai.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Sơn La, cho rằng dù công suất tiêm toàn tỉnh đạt 50.000 mũi mỗi ngày, phải sang đầu năm 2022, tỉnh mới bao phủ mũi hai cho toàn bộ dân số trưởng thành.

Sơn La vừa được Bộ Y tế phân bổ thêm gần 700.000 liều vaccine. Tỉnh cố gắng tiêm đến giữa tháng 12 sẽ tiêm hết số lượng này. Khi đó tất cả dân số trong tỉnh được tiêm mũi một; 65% tiêm mũi hai. "Từ cuối tháng 12 chúng tôi sẽ tiếp nhận vaccine để tiêm mũi hai cho người dân. Tỉnh cố gắng hết năm 2021 bao phủ được 75% mũi hai cho dân số. Tiến độ phụ thuộc vào phân bổ của Bộ Y tế", ông Dũng cho hay.

Giải thích về việc bao phủ mũi hai thấp, ông Trần Đức Quý, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, nói tỉnh gặp nhiều khó khăn trong việc tiêm vaccine. Địa phương đã bao phủ mũi hai cho những nơi nguy cơ cao, như TP Hà Giang. Tuy nhiên, việc tiêm vaccine cho đồng bào dân tộc thiểu số không thể tiến hành nhanh được vì một số lý do, trong đó có vấn đề địa hình nhiều nơi là đồi núi, đi lại khó khăn.

Tuy nhiên, ông Quý bày tỏ lạc quan trong năm 2021 có thể bao phủ được mũi hai cho tất cả dân số trên 18 tuổi. "Hiện chúng tôi đang tiêm cuốn chiếu, xã nào xong xã đó. Đồng thời, các địa bàn kêu gọi già làng, trưởng bản vận động người dân đi tiêm vaccine", ông Quý nói.

Người dân TP Hà Giang tiêm vaccine Covid-19, tháng 6/2021. Ảnh: My Ly

Hòa Bình đến nay đã phủ được mũi một cho 95% dân số; trên 80% dân số tiêm đủ liều. Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, nói "cố gắng trong năm nay sẽ phủ mũi hai cho tất cả dân số trong tỉnh".

Hà Tĩnh đến nay đã tiêm được 1,1 triệu liều vaccine Covid-19, trong khi đó nhu cầu khoảng 1,8 triệu liều. Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, mục tiêu của tỉnh trong năm 2021 sẽ phủ mũi hai, song hiện thiếu vaccine. "Kế hoạch đề ra là vậy, nhưng có đạt được hay không phụ thuộc Bộ Y tế. Bộ cấp vaccine về bao nhiêu thì tiêm bấy nhiêu", lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh nói.

Nghệ An đã tiêm hơn 2,5 triệu mũi vaccine. Trong đó hơn một triệu người đã tiêm đủ 2 mũi (đạt 42,3%). Sở Y tế Nghệ An cho hay, theo kế hoạch dự kiến trong năm 2021 tỉnh được Bộ Y tế phân bổ đủ vaccine để tiêm hai mũi cho tất cả dân số. "Năng lực của Nghệ An có thể tiêm được 150.000 đến 200.000 mũi mỗi ngày. Do đó, chỉ cần được cấp đủ vaccine thì chúng tôi sẽ tiêm đúng tiến độ", đại diện Sở Y tế Nghệ An nói.

Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19, ngày 20/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương cơ bản hoàn thành tiêm hai mũi vaccine cho người trên 18 tuổi trong năm 2021, tức là vượt kế hoạch đề ra về bao phủ vaccine.

Viết Tuân - Đức Hùng - Nguyễn Hải

Viết Tuân