Nhiều tỉnh, thành thi ba môn vào lớp 10

Trong số gần 15 tỉnh, thành đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023, có hơn một nửa tổ chức thi tuyển với chỉ ba môn.

Phú Thọ, Khánh Hòa, Bình Dương, Kon Tum hay Thái Nguyên cho thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập không chuyên làm ba bài thi gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Một số địa phương khác như Nam Định, Hải Phòng, Cần Thơ thay Tiếng Anh bằng Ngoại ngữ, tức thí sinh có thể chọn một thứ tiếng khác do Sở Giáo dục các tỉnh quy định cụ thể.

Trong khi đó, Cao Bằng là địa phương đầu tiên công bố sử dụng bốn bài thi để tuyển sinh vào lớp 10, gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Vật lý. Hưng Yên và Ninh Bình tạo ra một bài thi tổ hợp/tổng hợp với các môn thi chính thức được công bố vào khoảng tháng 4.

Ở tất cả tỉnh, thành, thí sinh có nguyện vọng vào các trường THPT chuyên phải thi thêm môn chuyên, bên cạnh các môn thi dành cho học sinh vào các trường công lập không chuyên.

Một số tỉnh thành như Đồng Tháp, Quảng Trị, Vĩnh Long có hình thức xét tuyển vào lớp 10, cụ thể như sau:

TT Tỉnh, thành Hình thức tuyển sinh 1 Nam Định Thi tuyển: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 2 Hải Phòng Thi tuyển: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 3 Hưng Yên Thi tuyển: Toán, Ngữ văn, Bài thi tổng hợp (là một trong ba bài Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên (Lý, Hoá, Sinh) hoặc Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân; công bố sớm nhất 45 ngày trước khi kết thúc năm học) 4 Ninh Bình Thi tuyển: Toán, Ngữ văn, Bài thi tổ hợp (gồm Tiếng Anh và hai môn trong số các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân; công bố chậm nhất vào 15/4) 5 Phú Thọ Thi tuyển: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 6 Khánh Hoà Thi tuyển: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 7 Bình Dương Thi tuyển: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 8 Cần Thơ Thi tuyển: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 9 Kon Tum Thi tuyển: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 10 Thái Nguyên Thi tuyển: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 11 Cao Bằng Thi tuyển: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý 12 Đồng Tháp Xét tuyển 13 Quảng Trị - Thi tuyển đối với với các trường có số lượng đăng ký dự tuyển vượt quá 5% chỉ tiêu: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Xét tuyển với các trường còn lại 14 Vĩnh Long Xét tuyển hoặc thi tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với thi tuyển, tuỳ vào điều kiện thực tế (nếu thi sẽ thi Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

Hiện, nhiều tỉnh, thành chưa công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 nhưng cơ bản các địa phương này sẽ duy trì hình thức giống năm ngoái.

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 hàng năm của các tỉnh, thành do Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất, UBND tỉnh quyết định. Phương thức, số lượng môn thi vào lớp 10 ở từng địa phương thường được giữ ổn định trong thời gian dài.

Tuy nhiên, trong ba năm qua, do ảnh hưởng của Covid-19, kế hoạch thi vào lớp 10 của nhiều địa phương bị xáo trộn. TP HCM, địa phương vốn nhiều năm tổ chức thi ba môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ thì năm ngoái phải chuyển sang xét tuyển do trở thành tâm dịch của cả nước vào đúng thời điểm thi. Hải Phòng cũng giảm môn thi do ảnh hưởng của dịch. Hà Nội năm 2020 bỏ môn thi thứ tư để giảm áp lực cho học sinh.

Năm nay, Hà Nội vẫn dự kiến tổ chức bốn môn thi gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và môn thứ tư được chọn từ Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Môn thi thứ tư này hiện chưa được công bố, khiến nhiều nhà trường, phụ huynh, học sinh lo lắng trong bối cảnh phải học online kéo dài từ đầu năm học. Năm ngoái, môn này được thành phố công bố vào ngày 12/3.

Dương Tâm