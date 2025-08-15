Nhiều tỉnh thành sẽ mưa lớn trong ba ngày tới

Từ đêm nay đến ngày 17/8, Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ mưa lớn, một số khu vực đối diện nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

Chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp, từ đêm qua miền Bắc mưa lớn. Lượng mưa từ 9h ngày 14/8 đến 8h hôm nay ở Cát Bà (Hải Phòng) 181 mm, Phong Cốc (Quảng Ninh) 171 mm, Gia Bình (Bắc Ninh) 117 mm, Khuôn Hà (Tuyên Quang) 115 mm, Bình Gia (Lạng Sơn) 114 mm, Thạch Thất (Hà Nội) 109 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo từ đêm nay đến ngày 17/8, phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa và Nghệ An mưa phổ biến 60-130 mm, có nơi trên 130 mm. Tây Bắc Bộ mưa ít hơn 20-40 mm, cục bộ trên 80 mm.

Ngày 17/8, các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị mưa phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 80 mm.

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị chốt chặn ở ngầm tràn qua huyện Đakrông. Ảnh: Vạn An

Dự báo cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ hai ngày tới cũng có mưa với lượng 50-100 mm, có nơi trên 200 mm. Khu vực phía đông của Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa 20-40 mm, cục bộ trên 100 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn trên 100 mm trong ba tiếng và mưa ở Đông Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa - Quảng Trị duy trì đến ngày 18/8.

Mưa lớn khiến nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở mức cao tại 240 xã thuộc các tỉnh thành Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu các tỉnh thành Đông Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra các khu dân cư ven sông, suối, khu vực nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét để có phương án di dời dân.

Bộ cũng yêu cầu địa phương cắt cử lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu đã xảy ra sạt lở, không cho người dân đi qua.

