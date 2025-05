Nhiều tỉnh thành đón lượng khách tăng vọt dịp lễ

Hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4, nhiều tỉnh thành ghi nhận lượng khách tăng gần 150% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu cũng tăng cao.

Ngày 2/5, thống kê của ngành du lịch Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ninh và thị xã Sa Pa đều cho thấy sự tăng vọt về lượng khách, cũng như doanh thu trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4.

Tại Quảng Nam, tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch ước đạt 131.000 lượt, tăng 41% so với cùng kỳ 2024, trong đó khách quốc tế 58.000 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ. Công suất sử dụng phòng khách sạn từ 3 đến 5 sao đạt trên 90%. Lượng khách nội địa tăng mạnh vào ngày 30/4, trong đó TP Hội An vẫn là nơi thu hút khách đông nhất.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng ghi nhận lượng khách tăng 41% vào ngày 1/5 và doanh thu du lịch tăng 43% so với cùng kỳ, chủ yếu là du khách đến vui chơi, tắm biển, nghỉ dưỡng. Công suất buồng đạt khoảng 95-100% toàn tỉnh.

Khách vui chơi ở biển Vũng Tàu chiều 1/5. Ảnh: Đăng Khoa

Ở miền Bắc, một trong những điểm nóng du lịch là Quảng Ninh, lượng khách sau hai ngày đầu tiên ước đạt 485.000 lượt, bằng 116% so với cùng kỳ. Tổng số khách lưu trú là 199.000 lượt, tăng đạt 116%. Tổng thu du lịch khoảng 1.300 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ. Khách du lịch thăm vịnh Hạ Long đạt 32.000 lượt, bằng 169% so với năm 2024.

Bà Hoàng Thị Vượng, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thị xã Sa Pa, Lào Cai, cho biết ngành du lịch đã ''bội thu'' trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay. Thị xã đón hơn 57.500 lượt khách, trong đó khách quốc tế hơn 7.300 lượt. Công suất phòng cả kỳ nghỉ lễ là 95%, riêng các ngày từ 1 đến 3/5 đạt 99%, trong khi con số của năm ngoái chỉ 80%. Tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt hơn 121 tỷ đồng.

Du khách tập trung đông trên đỉnh Fansipan ở Sa Pa ngày 3/4. Ảnh: Sun World

"Dự kiến những ngày cuối, lượng khách và doanh thu còn tăng, ước đạt gần 500.000 tỷ đồng sau cả kỳ nghỉ", bà Vượng nói.

Theo đại diện truyền thông của một công ty du lịch - lữ hành tại Hà Nội, kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng khách tập trung ở miền Nam đông hơn mọi năm vì sự kiện 50 năm thống nhất đất nước, nhất là trong hai ngày đầu. Nhiều khách từ miền Bắc cũng vào Nam dịp này, tăng mạnh so với các kỳ nghỉ khác.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là lượng khách ở các địa phương miền Bắc và miền Trung giảm, thậm chí còn tăng cao vào những ngày còn lại. Do kỳ nghỉ dài, khách sẽ đến nhiều điểm du lịch khác trong những ngày cuối hoặc chỉ bắt đầu khởi hành kỳ nghỉ dài 2-3 ngày từ 1 và 2/5 để tránh đám đông.

Nhóm phóng viên