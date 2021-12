Nhiều tính năng nổi bật trên tủ đông Aqua

Làm lạnh 5 chiều, đông sâu âm 30 độ, đa dạng dung tích… là những ưu điểm giúp tủ đông Aqua thu hút người dùng dịp cuối năm.

Tết là dịp mua sắm lớn nhất năm, cùng với đó nhu cầu mua và tích trữ thực phẩm lâu ngày tăng cao. Các dòng sản phẩm tủ đông từ Aqua ghi điểm với người dùng nhờ sở hữu nhiều tính năng, tiện ích nổi bật.

Luồng lạnh 5 chiều, làm lạnh 3D

Với các tủ đông thông thường chỉ có 4 dàn lạnh, việc làm lạnh không được hiệu quả khi có quá nhiều thực phẩm được lưu trữ, nhất là đối với các thực phẩm nằm ở phần giữa và đáy tủ. Để giải quyết vấn đề này, Aqua đã bổ sung thêm dàn lạnh thứ 5 ở đáy, tạo ra luồng lạnh 5 chiều, giúp thực phẩm đông đều và sâu dù ở vị trí nào trong tủ.

Các dòng tủ đông Aqua sở hữu công nghệ làm lạnh 3D giúp thực phẩm đông sâu và đều. Ảnh: Aqua

Công nghệ làm lạnh 3D cũng là điểm cải tiến đáng chú ý khi hãng đưa việc phân bổ khí lạnh theo chiều từ trên xuống và xung quanh tủ, tạo ra luồng lạnh 3D cấp đông đều từ trên xuống dưới, hạn chế thực phẩm ở trên và giữa tủ khó đông do thiếu hơi lạnh.

Với sự kết hợp của 2 công nghệ trên, tủ đông Aqua tối ưu việc cấp đông cho cả mục đích thương mại lẫn sử dụng trong gia đình.

Đông sâu âm 30 độ

Nhiệt độ càng thấp sẽ giúp thực phẩm trữ đông (đặc biệt là các loại thịt, cá) giữ vị ngon và dinh dưỡng trong thời gian dài hơn. Các sản phẩm tủ đông của Aqua được trang bị tính năng đông sâu đến âm 30 độ C giúp làm đông thực phẩm nhanh hơn và sâu bên trong, giữ vị ngon và dinh dưỡng tốt hơn các tủ đông khác, thường có mức lạnh sâu tối đa kém khoảng 5 độ C trong cùng điều kiện.

Tủ đông Aqua cho khả năng cấp đông ở âm 30 độ C. Ảnh: Aqua

Với dải nhiệt độ rộng, các sản phẩm tủ đông Aqua cung cấp 6 lựa chọn cấp đông – làm lạnh tùy theo nhu cầu, cấp đông nhanh nhiệt độ cực sâu (âm 20 đến âm 30 độ C), cấp đông nhiệt độ sâu (âm 18 đến âm 20 độ C), câp đông (âm 10 đến âm 18 độ C), cấp đông mềm (âm 3 đến âm 10 độ C), làm đá (âm 3 đến 0 độ C), ngăn mát (0 đến 10 độ C). Điều chỉnh ngăn mát chỉ có ở tủ 2 ngăn. Nhiệt độ bảo quản đa dạng này thích hợp với nhiều loại rau củ quả, thịt, hải sản, trứng...

Đèn báo nhiệt độ bất thường

Với những thực phẩm dễ bị hư hỏng khi có thay đổi về nhiệt độ cấp đông như thịt, cá, tôm, cua, việc tủ đông được trang bị đèn báo nhiệt độ bất thường là rất cần thiết. Các tủ đông Aqua đều có trang bị đèn báo giúp cho người dùng nhận biết và kịp thời điều chỉnh. Các nhà hàng, khách sạn đặc biệt lưu tâm đến tính năng này do khối lượng thực phẩm lớn và yêu cầu khắt khe về bảo quản.

Tối ưu trải nghiệm người dùng

Đa số các dòng máy của Aqua đều được trang bị công nghệ Inverter, nhãn năng lượng 5 sao giúp hộ gia đình, nhà hàng, quán ăn và hộ gia đình tiết kiệm lượng điện năng lớn. Không gian cho ngăn đông cũng rộng rãi, thoải mái chứa nhiều loại thực phẩm vì được Aqua tối ưu, giảm tối đa phần diện tích chứa máy nén.

Các dòng tủ đông của Aqua sở hữu nhiều ưu điểm thu hút người tiêu dùng. Ảnh: Aqua

Việc sử dụng ống đồng cũng là điểm cộng vì khả năng dẫn nhiệt tốt và bền bỉ. Lớp cách nhiệt có cấu trúc tổ ong giúp cách nhiệt và giữ ẩm tốt, từ đó giúp tiết kiệm năng lượng và duy trì nhiệt độ lâu trong trường hợp có mất điện đột xuất.

Nhiều lựa chọn cho gia đình

Tùy theo nhu cầu sử dụng, Aqua mang đến rất nhiều dòng tủ đông một ngăn, hai ngăn với dung tích từ 200 đến hơn 500 lít với không gian bảo quản rộng rãi, đáp ứng nhiều nhu cầu trữ thực phẩm khác nhau. Một số dòng còn có chế độ hạn chế đóng tuyết Blue Whale tiện dụng.

Những dòng sản phẩm từ Aqua cũng có mức giá rất tốt, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Một số dòng một ngăn như AQF-C3001S (6,5 triệu đồng), AQF-C4201E (8,4 triệu đồng), AQF-C5701E (11,8 triệu đồng), (AQF-C6901E 13,8 triệu đồng) có thể chuyển ngăn đông thành ngăn lạnh. Những mẫu tủ hai ngăn đông, mát tiện dụng như AQF-C3102S (6,9 triệu đồng), AQF-C4202E(8,5 triệu đồng), AQF-C5702E (11,5 triệu đồng)...

Hoài Phương