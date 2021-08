Nhiều tỉnh lùi lịch tựu trường, chuyển sang học online

Hải Dương, Đăk Lăk hoãn tựu trường vì ghi nhận nhiều ca bệnh, trong khi đó Hà Nội, Nghệ An quyết định học online theo kế hoạch năm học đã công bố.

Ngày 21/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương thông báo lùi ngày tựu trường từ 23/8 đến 1/9 đối với học sinh lớp 1. Quyết định được đưa ra khi Hải Dương liên tiếp phát hiện ca nhiễm mới trong một tuần trở lại đây, trung bình khoảng 2 ca một ngày, trong đó một người tử vong ngày 19/8.

Hiện, tỉnh chưa thông báo kế hoạch học tập cụ thể với học sinh các cấp, yêu cầu các trường hướng dẫn phụ huynh chuẩn bị dụng cụ học tập, điều kiện cần thiết cho con em để "sẵn sàng tâm thế cho năm học mới".

Trước đó đầu tháng 8, tỉnh Hải Dương đã ban hành kế hoạch năm học 2021-2022. Lớp 1 tựu trường ngày 23/8, còn lại 1/9. Quyết định tựu trường sớm nhằm tranh thủ thời gian dịch ổn định để dạy trực tiếp cho học sinh, đặc biệt với lớp 1.

Học sinh học online trong tâm dịch Chí Linh, Hải Dương, tháng 2/2021. Ảnh: Hà Bi

Tỉnh Đăk Lăk cũng hoãn tựu trường một tuần với trẻ lớp 1. Học sinh toàn tỉnh sẽ đến trường vào ngày 1/9.

Ngày 23/8, Đăk Lăk ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục - 128 tính từ đợt dịch bùng phát từ cuối tháng 4. Nhiều cơ sở giáo dục đang được trưng làm khu cách ly tập trung. Vì thế Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk yêu cầu các trường chủ động phương án và hình thức dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh. Với trường học vùng xa hoặc đồng bào dân tộc thiểu số không có điều kiện học trực tuyến, giáo viên sẽ hướng dẫn tại nhà, giao bài tập cho học sinh.

Trước đó Hà Tĩnh, Bắc Ninh và Sơn La hoãn tựu trường của gần một triệu học sinh để đảm bảo phòng dịch. Đồng Nai, Vĩnh Long lên lịch khai giảng và tựu trường vào ngày 12, 13/9, muộn hơn nửa tháng so với khung kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài lựa chọn này, nhiều tỉnh khác giữ nguyên lịch tựu trường đã công bố, nhưng thông báo học online thời gian đầu năm học như Nghệ An, Hà Nội.

Tỉnh Nghệ An quyết định cho học sinh khai giảng và học trực tuyến trong những tuần đầu năm học 2021-2022. Hiện hơn 500 điểm trường tại Nghệ An đang được sử dụng làm khu cách ly tập trung và gần 20 huyện, thị đang áp dụng Chỉ thị 15 hoặc 16. Trong một tuần trở lại đây, mỗi ngày Nghệ An ghi nhận hàng chục ca nhiễm Covid-19, có ngày lên tới 111 ca.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đánh giá học trực tuyến là tối ưu trong hoàn cảnh dịch bệnh. Sở sẽ làm việc với các nhà mạng để hỗ trợ và đảm bảo đường truyền ở từng khu vực, sắp xếp giờ học phù hợp với độ tuổi học sinh. Đánh giá dịch bệnh còn kéo dài, ngành giáo dục tỉnh yêu cầu các huyện thị không phải giãn cách tận dụng thời gian để dạy học, đảm bảo kiến thức cho học sinh.

Bình Dương, TP HCM - những tỉnh, thành có số ca Covid-19 cao nhất cả nước lúc này, cũng đã lên kế hoạch tựu trường vào đầu tháng 9 cho học sinh nhưng quyết định học online trong hai tháng đầu và đến hết học kỳ I.

Học sinh lớp 1, trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội, học online từ đầu tháng 8. Ảnh: Thu Trà

Trong khi nhiều địa phương chưa thể mở lại các lớp học trực tiếp, một số tỉnh, thành, chủ yếu ở miền núi phía Bắc, đã cho học sinh lớp 1 đến trường từ 23/8.

Tại Cao Bằng, tỉnh duy nhất cả nước chưa ghi nhận bất kỳ ca Covid-19 nào trong cả bốn đợt dịch bùng phát, học sinh lớp 1 đã đến trường. Dựa theo khung kế hoạch năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Cao Bằng cho phép các phòng lên lịch tựu trường cụ thể với học sinh lớp 1, sớm nhất 23/8.

Ông Vũ Văn Dương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng, cho biết trong những ngày này, các em chủ yếu làm quen với thầy cô, bạn bè và nền nếp tại trường, chưa học kiến thức mới. Học sinh được khuyến cáo tuân thủ 5K, đeo khẩu trang khi đến trường và rửa tay thường xuyên.

"Dù chưa ghi nhận ca bệnh, chúng tôi cùng cơ quan y tế, chính quyền vẫn đang kiểm soát chặt người dân ra, vào địa phương, không chủ quan. Với ngành giáo dục, ưu tiên hàng đầu là giúp học sinh được học trực tiếp", ông Dương nói.

Đến 23/8, cả nước ghi nhận hơn 354.000 ca Covid-19, trong đó gần 8.700 trường hợp tử vong. 7 ngày qua, tổng nhiễm trên cả nước tăng 10.809 (tương đương 17%) so với cùng kỳ.

Gần 50 địa phương đã lên lịch tựu trường cho học sinh, đa số dựa theo khung kế hoạch năm học mà Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đầu tháng 8. Theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, trường hợp năm học muộn hơn 15 ngày so với khung kế hoạch mà vẫn chưa thể kết thúc, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh báo cáo để Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng bàn bạc, có giải pháp phù hợp.

Thanh Hằng