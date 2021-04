Nhiều tỉnh dừng lễ hội

Các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị… dừng tổ chức nhiều lễ hội dịp 30/4 và 1/5 để phòng dịch Covid-19.

Ngày 27/4, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa thống nhất dừng tổ chức lễ công bố thành lập thị xã Nghi Sơn kết hợp khai mạc du lịch biển Hải Hòa (dự kiến tổ chức lúc 20h ngày 30/4) và lễ hội du lịch biển Hải Tiến (dự kiến tổ chức tối 1/5).

Lãnh đạo tỉnh quyết định dành tiền xã hội hóa dự kiến chi bắn pháo hoa để mua sắm trang thiết bị, vật tư phòng dịch.

Ảnh hàng vạn người dự lễ khai trương du lịch Sầm Sơn đêm 25/4. Ảnh: Lê Hoàng

Bắt đầu mùa du lịch biển, chính quyền Thanh Hóa yêu cầu các cơ cơ sở kinh doanh lưu trú phải lập danh danh sách, khai báo y tế đối với du khách để truy vết, cách ly khi cần thiết. Những địa điểm không đảm bảo tiêu chí an toàn phòng dịch sẽ bị đóng cửa.

Ninh Bình, Ban tổ chức thông báo hoãn lễ hội Tràng An 2021. Lễ hội năm nay có chủ đề Tràng An - Kết nối các di sản, dự kiến tổ chức vào 29/4 trong quần thể danh thắng Tràng An. Đây là hoạt động văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân, nhằm tri ân và tưởng nhớ đức Thánh Quý Minh Đại Vương, người có công trấn ải Sơn Nam, bảo vệ đất nước thời vua Hùng Vương thứ 18.

Hà Tĩnh, tỉnh thông báo dừng các lễ hội, lễ khai trương, sự kiện tập trung đông người từ 12h ngày 27/4; những đơn vị không chấp hành sẽ bị xử lý nghiêm.

Trước đó, một số huyện như Nghi Xuân, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh dự kiến tổ chức lễ hội du lịch biển dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Hiện, huyện Thạch Hà đã hoãn lễ khai trương mùa du lịch biển Thạch Hải. Các địa phương khác đang lên kế hoạch lùi thời điểm.

Quảng Trị, ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cho biết lễ hội Thống nhất non sông được điều chỉnh theo hướng hoãn nhiều chương trình, sự kiện trong khuôn khổ lễ hội và giảm số người tham dự.

Các hoạt động bị hoãn dịp này có: Đua thuyền truyền thống trên sông Bến Hải, giải bóng chuyền bãi biển, hội bài chòi, lễ hội bia, trình diễn nghệ thuật ánh sáng, âm nhạc đường phố.

Lễ thượng cờ tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải vẫn được tổ chức, nhưng giảm 1.000 người tham dự. Chương trình nghệ thuật "Biển gọi" sẽ không bắn pháo hoa.

Các sự kiện trên kéo dài từ 30/4 đến 8/5, trong khuôn khổ lễ hội Thống nhất non sông và khai trương mùa du lịch biển đảo 2021.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên biên giới huyện Hướng Hoá, chiều 27/4. Ảnh: Quang Hà

Trước đó, các tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An đã thông báo dừng bắn pháo hoa dịp 30/4. Quảng Ninh dừng tổ chức các lễ hội kích cầu du lịch trên địa bàn; ngoại trừ sự kiện kỷ niệm 60 năm Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô được tổ chức ở quy mô vừa phải, gắn với an toàn phòng, chống dịch.

Tỉnh Nghệ An cũng dừng tất cả các hoạt động tụ tập đông người, như lễ hội du lịch Cửa Lò, biển Quỳnh và các hoạt động liên quan.

Những ngày qua, dịch bệnh đã bùng phát trên diện rộng ở một số nước trong khu vực như Thái Lan, Lào, Campuchia... Việt Nam trải qua 33 ngày không ghi nhận ca nhiễm cộng đồng.

Minh Cương - Lê Hoàng - Nguyễn Hải - Hoàng Táo - Viết Tuân