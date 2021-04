Nhiều tỉnh bắn pháo hoa tầm thấp dịp 30/4

Các tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Trị sẽ bắn pháo hoa tầm thấp dịp nghỉ lễ, không quá 15 phút, kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

Sáng 20/4, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết Chính phủ đồng ý cho tỉnh bắn pháo hoa tầm thấp nhân dịp Tuần Văn hóa Hạ Long 2021 vào tối 30/4 tại ba điểm gồm: Khu vực biểu tượng hòn Trống Mái, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả, từ 21h30; khu du lịch quốc tế Tuần Châu, TP Hạ Long, từ 21h20; và khu đồn cao phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, từ 21h.

Quảng Ninh bắn pháo hoa tầm thấp tại Quảng trường 30/10, TP Hạ Long dịp Tết Dương lịch 2021. Ảnh: Minh Cương

Chuỗi sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch chào hè được tỉnh Quảng Ninh tổ chức tại các cụm trung tâm du lịch của TP Hạ Long xuyên suốt dịp nghỉ lễ từ ngày 30/4 đến 2/5. Trong đó có lễ khánh thành bãi tắm Hòn Gai; chương trình nghệ thuật Hạ Long - Quảng Ninh chào hè 2021; Tuần Châu, Hạ Long - Bừng sáng kỳ quan đảo ngọc; Bãi Cháy, Hạ Long - Trung tâm hội tụ và lan tỏa...

Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút 10 triệu lượt khách trong năm nay, tổng thu từ du lịch đạt 20.000 tỷ đồng.

Tại Nghệ An, đêm 30/4 thị xã Cửa Lò cũng khai mạc lễ hội du lịch năm 2021 với điểm nhấn là màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút. Năm nay, thị xã Cửa Lò đặt mục tiêu đón hơn 3,1 triệu lượt khách du lịch (tăng 42,5% so với năm 2020); doanh thu đạt 3.360 tỷ đồng (tăng 47,7% so với năm 2020).

Dịp này, thị xã còn tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, hội chợ du lịch thương mại, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của vùng đất Nghệ An; âm nhạc đường phố; Festival bóng chuyền bãi biển khu vực Nghệ An; giải đua xe đạp Cup Truyền hình TP HCM chặng thị xã Cửa Lò...

Lúc 21h15 ngày 30/4, tại sân khu du lịch dịch vụ Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp, khai mạc mùa du lịch biển đảo 2021.

Tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao nhân Lễ hội Thống nhất non sông, như lễ thượng cờ Thống nhất non sông ở kỳ đài phía bắc cầu Hiền Lương, đua thuyền truyền thống trên sông Bến Hải, hội nghị hợp tác phát triển du lịch, chung kết cuộc thi Đại sứ du lịch Quảng Trị.

Dịp 30/4 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày từ 30/4 đến 2/5.

Minh Cương - Nguyễn Hải - Hoàng Táo