Nhiều thương hiệu quốc tế mở gian hàng chính hãng trên Lazada

Các thương hiệu mỹ phẩm, gia dụng Hàn Quốc, Trung Quốc hợp tác Lazada mở gian hàng chính hãng, hỗ trợ người dùng Việt tiếp cận sản phẩm quốc tế.

Sự xuất hiện của hàng loạt thương hiệu quốc tế trên các sàn thương mại điện tử trong nước đang góp phần thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng Việt, đặc biệt trong nhóm khách hàng trẻ. Việc hợp tác và mang các nhãn hàng nước ngoài lên sàn mở rộng lựa chọn hàng chính hãng, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm ngoại.

Sau khi hợp tác với sàn Thương mại điện tử Gmarket để mang hơn 20 triệu sản phẩm Hàn Quốc đến người dùng Đông Nam Á, Lazada tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với Tmall (gian hàng chính hãng của Taobao). Thay vì đặt hàng qua trung gian hoặc mua qua kênh không chính thức như trước đây, người dùng chỉ cần đặt hàng trên Lazada là có thể mua hàng trực tiếp từ các thương hiệu chính hãng nước ngoài, freeship, giao hàng nhanh, đổi trả tùy ý trong vòng 30 ngày. Trong mùa lễ hội sale thương hiệu quốc tế từ 1-14/11, Lazada đang giảm sâu đến 50% nhiều sản phẩm, voucher đến 1 triệu.

Nhiều chương trình ưu đãi cho khách mua hàng quốc tế trên Lazada. Ảnh: Lazada

Ở nhóm thương hiệu mới góp mặt, các nhãn hàng nội địa Trung được nhiều người dùng chú ý. Trong đó có Marie Dalgar - thương hiệu mỹ phẩm cao cấp đã xuất hiện tại chuỗi Sephora quốc tế; Hanhoo - sản phẩm phù hợp da nhạy cảm, cũng có gian hàng chính hãng với các dòng sản phẩm chiết xuất thiên nhiên, dịu nhẹ và phục hồi tốt.

Ngoài ra, thương hiệu trang điểm được ưa chuộng trong giới trẻ Trung Quốc như Passional Lover, Mihoo... Việc tiếp cận các sản phẩm giúp người dùng Việt có thêm cơ hội trải nghiệm những xu hướng làm đẹp đang phổ biến tại châu Á.

Ngoài mỹ phẩm, các thương hiệu thời trang và phụ kiện cũng đang tạo điểm nhấn. Warrior (hãng giày thể thao Trung Quốc) mang đến các mẫu thiết kế mang phong cách retro, kết hợp giữa nét cổ điển và hiện đại. Miiow, thương hiệu nội y và quần áo giữ nhiệt nổi tiếng, gây chú ý với chất liệu co giãn cao cấp, công nghệ dệt giữ nhiệt và thiết kế tôn dáng. Thương hiệu quần áo phụ kiện chống nắng nổi bật trên nền tảng Xiaohongshu là Beneunder cũng gia nhập hệ sinh thái thương hiệu chính hãng của Lazada, cung cấp các sản phẩm chống tia UV đạt chuẩn UPF 100+.

Thị trường đồ gia dụng cũng trở nên sôi động khi các thương hiệu gia dụng nổi tiếng nội địa Trung như Carote, Cooker King, Bear hay Bull Socket đồng loạt mở gian hàng chính hãng. Những sản phẩm như chảo chống dính pastel, nồi mini hay ổ cắm thông minh đang thu hút nhóm khách hàng yêu thích thiết kế đẹp và tính tiện dụng.

Set nồi chảo chống dính được bán chính hãng trên Lazada. Ảnh: Lazada

Bên cạnh phục vụ nhu cầu cá nhân, nhiều thương hiệu còn hướng đến nhóm khách hàng gia đình. Mercury Bedding - thương hiệu chăn ga gối nổi tiếng của Trung Quốc - mang đến các bộ sản phẩm lụa mềm mịn, thiết kế sang trọng. Ngoài ra, loạt thương hiệu phụ kiện công nghệ đa dạng mẫu mã, giá mềm như Yousidun, Eweadn, Bingdi hay B.O.W. cũng đã có mặt trên sàn. Người yêu thú cưng cũng được hưởng lợi khi các thương hiệu như Hipidog, Sunsun hay Molly Box gia nhập nền tảng.

Đơn vị còn đẩy mạnh hợp tác với các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu như Nars, Clinique, Elizabeth Arden, Issey Miyake, Marc Jacobs Fragrance, Nike để mở gian hàng độc quyền trên Lazada, gia tăng trải nghiệm mua sắm cho khách hàng.

Nhân viên Lazada giao hàng cho khách. Ảnh: Lazada

Các chuyên gia thương mại điện tử nhận định sự hiện diện ngày càng nhiều của thương hiệu quốc tế trên các sàn trong nước phản ánh xu hướng tiêu dùng minh bạch, chính hãng đang lên ngôi và sự sẵn sàng của người tiêu dùng trong việc khám phá các thương hiệu mới. Người mua hiện quan tâm nhiều hơn đến nguồn gốc, chính sách hậu mãi và trải nghiệm mua sắm toàn diện. Lazada là sàn đi đầu trong xu hướng này.

Theo báo cáo quý III/2025 của Metric, Lazada là sàn thương mại điện tử có giá trị đơn hàng trung bình tăng trưởng mạnh nhất và cao nhất 9 tháng qua. Điều này phản ánh niềm tin và sự yêu thích của khách hàng với Lazada nhờ các chính sách tập trung vào hàng chính hãng và trải nghiệm khách hàng chất lượng cao.

Trong dịp cao điểm mua sắm cuối năm, việc các thương hiệu quốc tế chính thức hiện diện qua gian hàng chính hãng được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy thị trường thương mại điện tử, mang đến cho người tiêu dùng thêm lựa chọn về sản phẩm, giá và dịch vụ.

Thái Anh