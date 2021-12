Nhiều thương hiệu danh tiếng có mặt tại NovaWorld Ho Tram

Bà Rịa - Vũng TàuChuỗi thương hiệu trong nước và quốc tế về ẩm thực, thời trang, cửa hàng tiện lợi… đưa NovaWorld Ho Tram trở thành điểm dừng chân thú vị sau giãn cách.

Trước đây, du khách đến Hồ Tràm (Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) không có nhiều lựa chọn ngoài dạo biển, khám phá rừng nguyên sinh hay thưởng thức hải sản. Nhưng giờ đây, hệ tiện ích hiện đại cùng chuỗi thương hiệu uy tín tại tổ hợp du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng NovaWorld Ho Tram hứa hẹn mang đến những trải nghiệm "đi không muốn về", níu chân du khách.

Điểm đến mới đa dạng trải nghiệm

Lợi thế vị trí kề biển, cận rừng mang tới cho dự án tầm nhìn hướng biển khoáng đạt, không khí trong lành. NovaWorld Ho Tram còn có quy mô gần 1.000 ha tạo lợi thế phát triển cảnh quan, hệ sinh thái tiện ích hiện đại như hồ bơi nước mặn Ocean Pool, công viên giải trí Tropicana Park, nông trại hữu cơ, kênh chèo thuyền kayak, suối khoáng nóng...

Chuỗi shophouse The Tropicana - NovaWorld Ho Tram. Ảnh: NovaWorld Ho Tram

Khi chất lượng cuộc sống tăng, yêu cầu của du khách không chỉ dừng ở cung cách phục vụ hay chất lượng sản phẩm, họ tìm kiếm trải nghiệm khác biệt để tận hưởng cuộc sống.

Đáp ứng nhu cầu này, NovaWorld Ho Tram đưa du khách vào hành trình mua sắm, giải trí - không phải tại trung tâm thương mại giữa thành phố náo nhiệt, mà bên bờ biển lộng gió, với hàng trăm thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước. Lợi thế "ngàn tiện ích" góp phần tăng sức hút cho tổ hợp 1.000 ha bên biển Hồ Tràm.

Giới đầu tư nhận định, loạt thương hiệu nhà hàng, thời trang, cửa hàng tiện ích cùng hệ thống chăm sóc sức khỏe tại dự án góp phần mang đến không khí sôi động, đưa Hồ Tràm trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Cư dân, người địa phương và du khách có thể tìm thấy hương vị ẩm thực đặc trưng của Việt Nam hay món ăn phong cách Italy, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan... Các nhà hàng với lối kiến trúc khác nhau cho du khách nhiều lựa chọn không gian từ sang trọng, tinh tế đến thơ mộng, rực rỡ. Sự phong phú ấy làm nên dấu ấn của NovaWorld Ho Tram.

Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh, du khách muốn đổi gió thường ưu tiên tìm khu nghỉ dưỡng gần thành phố lớn, tích hợp tiện ích "all in one" để thuận tiện di chuyển và khám phá. NovaWorld Ho Tram cùng chuỗi thương hiệu nổi tiếng hứa hẹn là lựa chọn ưu tiên của du khách.

Hành trình vị giác tại NovaWorld Ho Tram

"Khởi động" cho hành trình khám phá ẩm thực sẽ là The Shark - nhà hàng tái hiện hình ảnh cá mập đang vươn mình ra biển khơi. Hệ cửa kính cao cho tầm nhìn rộng mở, thu trọn tiếng sóng biển rì rào, tạo cảm giác như hòa mình vào thiên nhiên, mở ra trải nghiệm khó quên. The Shark dự kiến đón khách vào tháng 1/2022.

Phối cảnh The Shark - nhà hàng có tầm nhìn đại dương độc đáo. Ảnh: NovaWorld Ho Tram

Nằm cạnh đó, Tropicana Beach Club dự kiến ra mắt tháng 1/2022 lấy cảm hứng từ vùng Santorini thơ mộng. Công trình hứa hẹn đưa du khách đến những show diễn đặc sắc bên bờ biển, hòa cùng âm nhạc tropical - một dòng nhạc lễ hội mùa hè - trong khi nhâm nhi thức uống yêu thích.

Nếu trót phải lòng chất mộc đơn giản mà thanh lịch, du khách sẽ tìm thấy hứng khởi ở Kalea Beach Coffee với lối kiến trúc Hawaii nhẹ nhàng. Du khách cũng có cơ hội đắm mình trong 'Hawaii thu nhỏ', tận hưởng ly cà phê thơm cạnh bãi biển. Thương hiệu này cũng thuộc danh sách dự kiến ra mắt đầu năm sau tại NovaWorld Ho Tram cùng các tên tuổi khác như trà sữa Xing Fu Tang, nhà hàng gà nướng Don Chicken, cửa hàng thức ăn nhanh Lotteria, kem tươi Baskin Robbins, nhà hàng Seorae BBQ...

Những ai đang tìm kiếm sự ấm cúng bên gia đình có thể chọn nhà hàng Au Lac do Brazil. Đội ngũ đầu bếp điêu luyện sẽ thết đãi thực khách tiệc buffet nướng thơm nức, vàng ruộm đặc trưng của xứ sở Samba.

Bên cạnh đó, nhà hàng thịt nướng phong cách Hàn Quốc nổi danh Seorae BBQ, hay thương hiệu Spice World Hotpot cùng đặc trưng ẩm thực Trung Hoa, mang đến món lẩu cay Tứ Xuyên trứ danh. Chuỗi thương hiệu ẩm thực Thái Mango Tree đưa du khách vào thế giới ẩm thực xứ sở chùa vàng Thái Lan.

Sau khi chu du miền ẩm thực khắp nơi trên thế giới, du khách có thể dạo biển với ly trà sữa Đài Loan Xing Fu Tang sẽ có mặt tại dự án ngay trong tháng 12 này, hoặc cốc cà phê nóng hổi từ Gloria Jean's Coffees - thương hiệu sắp trở lại Việt Nam tại NovaWorld Ho Tram vào tháng 5/2022 sau 4 năm vắng bóng. Một ly kem từ thương hiệu Mỹ - Frozen Ice Cream cũng là lựa chọn đáng cân nhắc cho ai muốn tận hưởng hương vị ngọt ngào.

Hai thương hiệu Fairy Garden Coffee và Frozen Ice Cream tại dãy shophouse Wonderland đã sẵn sàng đi vào hoạt động trong 12/2021. Ảnh: NovaWorld Ho Tram

Còn nếu muốn kéo dài cuộc vui với bạn bè, người thân, du khách có thể tìm đến thương hiệu bia thủ công East West - sự kết hợp phong cách nấu bia truyền thống châu Âu cùng khái niệm mới từ Mỹ, cho ra đời những ly bia mang âm hưởng phương Đông.

Saigon Casa Café là điểm đến hấp dẫn sau khi thưởng thức ẩm thực ở các nhà hàng dọc cung đường biển. Không gian quán tràn ngập màu xanh mang đến cảm giác tươi mát, thư thái. Nhà hàng phục vụ từ thức uống phong cách Á - Âu đến bánh ngọt và đồ ăn đa dạng khẩu vị. Đắm chìm trong không gian thoáng đãng cùng lối kiến trúc hiện đại pha lẫn nét hoài cổ tại Saigon Casa Café, kỳ nghỉ dưỡng của du khách tại Hồ Tràm sẽ thêm phần khó quên.

Saigon Casa đã trở thành điểm hẹn lý tưởng của các du khách khi ghé đến Hồ Tràm. Ảnh: NovaWorld Ho Tram

Cung đường mua sắm - giải trí

Không chỉ ẩm thực, du khách dễ dàng bắt gặp ở NovaWorld Ho Tram những thương hiệu thời trang, mỹ phẩm quen thuộc dự kiến ra mắt trong quý 1/2022 như Clio, TheFaceShop, A’Pieu, Nike, N.Cat..., được vận hành bởi Nova Fashion Retail. Đặc biệt, thương hiệu thời trang Koski và Xuân Thu đã đi vào hoạt động tại dự án từ tháng 5. Bên cạnh đó, chuỗi cửa hàng tiện lợi như Family Express, hệ thống chăm sóc sức khỏe và làm đẹp Citispa, phòng khám Nova HealthCare... cũng sẵn sàng đi vào hoạt động trong năm nay.

"Kế hoạch đưa vào vận hành các thương hiệu tại NovaWorld Ho Tram không chỉ góp phần mang đến sức sống và sự sầm uất cho tổ hợp, qua đó còn hoàn thiện hệ tiện ích đa dạng của dự án. Nhờ đó, NovaWorld Ho Tram kỳ vọng trở thành tâm điểm du lịch hàng đầu phía Nam", đại diện Novaland chia sẻ.

Hoài Phong