Nhiều thương hiệu báo hết vàng nhẫn

Chiều 1/3, nhiều thương hiệu lớn tại Hà Nội và TP HCM đồng loạt báo hết vàng nhẫn, ngưng nhận cọc dù khách xếp hàng chờ mua đông đúc.

Ghi nhận của VnExpress cho thấy, các thương hiệu lớn đều quay trở lại tình trạng trước ngày vía Thần Tài, không có hàng nhẫn trơn, vàng miếng 24K hoặc bán giới hạn số lượng nhỏ giọt trong ngày.

Tại Hà Nội, sáng nay, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (Cầu Giấy, Hà Nội) giới hạn mỗi khách mua tối đa 5 lượng, sau đó giảm xuống 1 lượng vào buổi trưa và treo biển hết nhẫn trơn ngay đầu giờ chiều.

Tương tự, nhân viên một cửa hàng khác của thương hiệu này trên đường Trần Nhân Tông cho biết họ bán vàng nhẫn trở lại vào sáng mai, nhưng "chưa rõ có hạn chế lượng giao dịch hay không".

Anh Trung Hiếu, 38 tuổi, ngậm ngùi ra về sau khi đi nhiều cửa hàng trên phố Trần Nhân Tông mà không mua được vàng. Anh cũng gọi điện đến một số cơ sở vàng tư nhân nổi tiếng tại Hà Nội, nhưng đều không còn hàng.

Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu thông báo hết hàng từ đầu giờ chiều ngày 1/3. Ảnh: Anh Tú

Trưa 1/3, cửa hàng Phú Quý (đường Quang Trung, Hà Đông) không giới hạn lượng bán ra, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải thông báo khách muốn mua từ một chỉ nhẫn trơn trở lên đều phải đặt trước, nhận hàng vào tuần sau.

Lúc hơn 16h, lượng khách đổ tới tiệm vàng Phú Quý ngày càng đông, tràn xuống lề đường. Không gian bên trong chật kín người chờ tới lượt. Trước tình trạng quá tải, tiệm vàng này treo biển tạm ngừng đón thêm, chỉ phục vụ những khách đang xếp hàng.

Cùng thời điểm, nhân viên cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải gần đó cho biết tiệm đã hết vàng (nhẫn trơn, tiểu kim cát) và không nhận đặt trước vì "chưa rõ chính sách ngày mai thế nào".

Tình trạng người mua đông đúc tại các tiệm vàng dù vào ngày nghỉ cuối tuần cũng diễn ra sau thông tin Mỹ và Israel tấn công Iran hôm 28/2, làm dấy lên lo ngại giá kim loại quý sẽ tăng. Anh Quang (phường Hà Đông) nằm trong nhóm khách cuối cùng mua được vàng chiều nay tại cửa hàng của Phú Quý. Xếp hàng hơn một tiếng mới tới lượt, nhưng anh nói "vẫn cố chờ vì lo vàng tăng giá tiếp do xung đột ở Trung Đông".

"Ba cửa hàng khác dọc tuyến đường tôi tới hỏi đều thông báo hết hàng, không nhận cọc, và tới tiệm thứ tư thì mua được một ít", anh chia sẻ.

Nhiều thương hiệu khác như PNJ, Doji cũng cho biết hết nhẫn trơn sau ngày vía Thần Tài. Nhân viên tại cửa hàng của PNJ cho biết họ đã bán hết vàng nhẫn vào ngày vía Thần Tài, và chưa bổ sung kịp nguồn hàng trong cuối tuần.

Giá vàng nhẫn trơn được Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, Doji niêm yết quanh 184 - 187 triệu đồng, không thay đổi so với hôm qua.

Người dân xếp hàng mua vàng tại cơ sở Phú Quý trên đường Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) chiều 1/3. Ảnh: Anh Minh

Không chỉ các thương hiệu lớn, nhiều tiệm vàng tư nhân trên phố Hà Trung cũng "cháy hàng". Chủ các cửa hàng này đều cho biết "ngày mai mới rõ có thể bán vàng giá bao nhiêu".

Trong khi đó, tại một số cửa hàng tư nhân trên đường Cầu Giấy, mỗi lượng nhẫn tròn trơn được bán ra ở mức 183 triệu đồng, thấp hơn các thương hiệu lớn khoảng 400.000 đồng. Họ cũng không giới hạn lượng bán cho mỗi khách.

Tại TP HCM, nhân viên cửa hàng Mi Hồng (Bùi Hữu Nghĩa) cho biết từ sau ngày vía Thần Tài, tiệm trở lại bán giới hạn tối đa mỗi khách mua 1 chỉ vàng. Lượng nhẫn trơn bán ra hạn chế nên cửa hàng đã phát hết số thứ tự từ sáng.

Lúc 19h, hơn 50 khách hàng tập trung giao dịch tại quầy trang sức. Một nhân viên cho biết, cửa hàng vẫn thường ghi nhận lượng khách giao dịch đông đúc hơn vào các ngày chủ nhật. Bà Bảy (phường 2) chia sẻ, là khách hàng lâu năm của cửa hàng, bà vẫn thi thoảng ghé mua một ít để tích trữ. "Gần đây khó mua nhẫn trơn nên tôi chuyển sang mua vàng 18K, vừa đeo làm trang sức vừa tích trữ được dài hạn", bà nói.

Tại các tiệm vàng nhỏ, giao dịch vẫn diễn ra bình thường, nguồn cung vàng nhẫn trơn 24K dồi dào, giá bán dao động 178 - 180 triệu đồng một lượng.

Khách hàng giao dịch tại quầy trang sức, cửa hàng Mi Hồng Bùi Hữu Nghĩa (TP HCM) tối 1/3. Ảnh: Quỳnh Trang.

Giá vàng trên chợ mạng biến động mạnh. Trong các hội nhóm giao dịch vàng trên mạng xã hội, nhiều bài đăng tìm mua hoặc rao bán vàng nhẫn trơn của các thương hiệu lớn. Phần lớn mức giá đưa ra dao động 185-189 triệu đồng mỗi lượng, cao hơn từ 1 đến gần 3 triệu đồng so với thị trường chính thức. Trong đó, một số người hẹn giao dịch trực tiếp tại cửa hàng vàng, để người mua có thể xác thực nguồn gốc vàng từ bên bán.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới được dự báo có thể tăng lên 5.500 USD một ounce - vùng đỉnh cách đây một tháng, sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran hôm 28/2. Trước đó vào cuối tháng 1, vàng thế giới từng lập kỷ lục trên 5.595 USD một ounce nhưng nhanh chóng điều chỉnh sau vài giờ.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex, vẫn giữ quan điểm lạc quan và cho rằng "không có lý do để nghi ngờ lúc này, dù giá vàng hiện tại khá thách thức". Ông nói mua đuổi ở mức hiện tại có thể khó, nhưng chưa thấy lý do cho việc đảo chiều xu hướng.

Tuy nhiên, Alex Kuptsikevich, nhà phân tích cấp cao tại FxPro, cho rằng giá vàng sẽ giảm. Vàng tăng khoảng 2% tuần trước và là tuần tăng thứ ba liên tiếp. Do đó, về dài hạn cần chuẩn bị cho kịch bản giá thấp hơn và áp lực bán gia tăng.

Trọng Hiếu - Quỳnh Trang - Anh Tú