Nhiều thí sinh chọn cao đẳng nghề vì ưu tiên kỹ năng thực tế

Với 21,35 điểm thi tốt nghiệp THPT, Nguyễn Huỳnh Hồng Nhung (Đồng Nai) chọn học trường Cao đẳng FPT Polytechnic để trau dồi kỹ năng thực tiễn, đi làm sớm.

Hồng Nhung chọn học chuyên ngành Digital Marketing tại trường cao đẳng, dù đủ điểm vào nhiều trường đại học khác. Do đó, cô gái cũng cảm thấy áp lực từ gia đình và bạn bè "vì phần lớn mọi người vẫn mặc định đại học là con đường duy nhất để thành công".

Tuy nhiên, nữ sinh chia sẻ, em hiểu rõ thế mạnh và mục tiêu của bản thân nên đã chủ động trao đổi, giải thích về cơ hội việc làm và lộ trình phát triển nghề nghiệp sau khi học cao đẳng. Sau nhiều ngày, gia đình dần được thuyết phục bởi quyết tâm và tầm nhìn dài hạn trong sự nghiệp của Nhung.

"Em muốn đi làm sớm và tích lũy kinh nghiệm thực tế thay vì học lý thuyết quá lâu", em nhấn mạnh.

Nguyễn Huỳnh Hồng Nhung - sinh viên chuyên ngành Digital Marketing, trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Đồng Nai. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hồng Nhung cũng tự tin vào triển vọng nghề nghiệp khi đã tìm hiểu kỹ lưỡng về ngành học và tin kỹ năng thực tế sẽ giúp bản thân tăng lương nhanh hơn. "Quan trọng là em bắt đầu sự nghiệp sớm hơn, không mất đến bốn năm học để lấy bằng. Cao đẳng còn tập trung vào thực hành, giúp sinh viên nắm vững kỹ năng nghề ngay khi ra trường", nữ sinh sinh năm 2007 nói.

Giống như Hồng Nhung, Ngụy Kiến Trung (THPT Văn Ngọc Chính, Sóc Trăng) đạt 20 điểm khối C00 nhưng quyết tâm theo đuổi chuyên ngành Công nghệ Chip & Bán dẫn tại trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Cần Thơ. Trường đánh giá đây là một quyết định táo bạo, bởi khối thi C00 vốn không liên quan nhiều đến các môn tự nhiên như Toán, Lý, Tin học.

Trung chia sẻ, niềm đam mê của em với công nghệ đã có từ nhỏ, em sớm được tiếp xúc với máy móc và rất yêu thích. Dù học và thi khối C00 ở phổ thông nhưng em đã xác định mục tiêu vào thẳng FPT Polytechnic từ lâu. Tuy lo lắng khi chuyển hướng sang một ngành kỹ thuật cao, nam sinh vẫn tin nỗ lực sẽ mang lại kết quả.

"Gia đình em phản ứng rất bình thường. Theo em thì nơi nào học cũng được, em chọn ngành chứ không chọn trường. Em không cảm thấy có áp lực nào cả", Trung nói.

Kiến Trung (Sóc Trăng) ứng tuyển vào trường Cao đẳng FPT Polytechnic để theo đuổi đam mê công nghệ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với Kiến Trung, chương trình đào tạo ngắn hạn, tập trung vào chuyên ngành là yếu tố quyết định. Học cao đẳng kéo dài hai năm, giúp em tiết kiệm thời gian và học những kiến thức cốt lõi nhất. Nam sinh cũng tìm hiểu và biết rằng sau khi học xong 6 kỳ tại trường, em vẫn có thể học liên thông để phát triển sâu hơn về chuyên ngành.

"Trong 5-10 năm tới, tiềm năng sẽ lớn hơn khi các doanh nghiệp lớn từ Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc đầu tư mạnh vào lĩnh vực này. Mục tiêu xa hơn của em là có thể làm việc cho các doanh nghiệp nước ngoài", Trung chia sẻ về định hướng tương lai.

Trong khoảng vài năm gần đây, Cao đẳng FPT Polytechnic ghi nhận ngày càng nhiều thí sinh có điểm thi THPT khá cao đăng ký, trong đó không ít trường hợp đạt 24-25 điểm, theo đại diện trường. "Đây là một tín hiệu đáng mừng và phản ánh sự thay đổi trong lựa chọn nghề nghiệp của thế hệ trẻ".

Sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic thực hành tại trường. Ảnh: Trường Cao đẳng FPT Polytechnic

Trường cũng chỉ ra ba yếu tố then chốt tạo nên điều này. Thứ nhất là tính thực tiễn khi sinh viên được học 70% thời lượng thực hành, tiếp xúc với dự án và doanh nghiệp từ năm đầu tiên. Thứ hai, chương trình đào tạo được cập nhật các ngành xu thế như Lập trình ứng dụng AI, Công nghệ Chip & Bán dẫn. Cuối cùng, trường đảm bảo tính linh hoạt khi thời gian học kéo dài năm giúp sinh viên tốt nghiệp và đi làm sớm, rút ngắn thời gian, chi phí.

Để đảm bảo chất lượng đào tạo, Cao đẳng FPT Polytechnic áp dụng triết lý "Thực học - Thực nghiệp", xây dựng chương trình học theo phương pháp Project-based Learning (học qua dự án thực tế), có sự phản biện từ doanh nghiệp. Bên cạnh chuyên môn, sinh viên được đào tạo song song kỹ năng mềm, ngoại ngữ, thuyết trình và làm việc nhóm.

Nguyễn Huỳnh Hồng Nhung và Ngụy Kiến Trung cho rằng, quan điểm "học kém mới vào cao đẳng" đã trở nên lỗi thời. "Ngày nay, thị trường lao động cần kỹ năng thực tế hơn là bằng cấp. Điều quan trọng là sau khi học xong, mình ra trường và kiếm được công việc phù hợp với bản thân mình hay không", hai bạn trẻ nói.

Nhật Lệ