Nhiều tháp Chăm cổ bị xuống cấp, xâm hại

Cách đó khoảng 30 km, tháp Bình Lâm ở xã Tuy Phước Đông (xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cũ) được xây dựng vào cuối thế kỷ 10 đến đầu thế kỷ 11. Đây là một trong những kiến trúc sớm nhất ở Bình Định hiện thuộc loại hoàn hảo nhất về nghệ thuật.

Tháp cao khoảng 20 m, 3 tầng. Cửa chính hướng đông, còn lại 3 cửa giả. Mỗi cửa giả là một tác phẩm sinh động mà nghệ nhân Champa gửi lại cho hậu thế. Tháp Bình Lâm được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia vào năm 1993.