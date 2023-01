Nhiều tài xế bị phạt do uống rượu bia tất niên

Hà NộiSau tiệc tất niên, nhiều tài xế bị công an kiểm tra nồng độ cồn và xử phạt trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết 2023.

13h ngày 18/1, bốn chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông số 6, Công an TP Hà Nội, lập chốt kiểm soát kiểm tra nồng độ cồn tại đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy. Một cảnh sát mặc thường phục trực tại khu có nhiều quán nhậu, cách chốt khoảng 500 m. Khi có người từ quán đi ra, người này sẽ gọi bộ đàm báo cho lực lượng tại chốt dừng xe kiểm tra.

Phạt nhiều lái xe uống rượu, bia tất niên Cảnh sát giao thông xử phạt nhiều tài xế uống rượu, bia. Video: Gia Chính

Thấy xe máy chở theo hai người, người lái xe mặt đỏ, cảnh sát yêu cầu dừng xe, tấp vào lề đường kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả tài xế 62 tuổi vi phạm 0,18 mg/lít khí thở. "Tôi ở Mỹ Đình, cách chỗ uống bia hơn một km nên nghĩ uống hai cốc bia trong tiệc tất niên công ty vẫn đủ an toàn về nhà", tài xế giải thích.

Cảnh sát sau đó dừng thêm xe máy do người đàn ông 45 tuổi ở Ba Đình điều khiển, mức vi phạm nồng độ cồn là 0,065 mg/lít khí thở. Tương tự như lái xe trên, tài xế này thừa nhận uống bia trong buổi liên hoan cuối năm.

Trong gần một tiếng, lực lượng chức năng đã lập biên bản 4 trường hợp vi phạm. Các tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức thấp nhất theo Nghị định 100/2019 nên bị xử phạt 2-3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 10-12 tháng, đồng thời tạm giữ phương tiện ít nhất một ngày.

Cảnh sát giao thông Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn xe máy, chiều 18/1. Ảnh: Gia Chính

Trước đó 21h ngày 17/1, tổ Y11/141 của Công an Hà Nội dựng biển thông báo "Chốt kiểm tra nồng độ cồn" trên đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, hướng đi đường Quang Trung. Cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông đứng ở biển báo hướng dẫn ôtô đi vào làn sát vỉa hè để kiểm tra.

Để kiểm tra nhiều xe, cảnh sát yêu cầu tài xế hạ kính, ngồi ngay ghế lái đo nồng độ cồn, mất khoảng 10 giây. Nếu tài xế không vi phạm thì được tiếp tục lộ trình, nếu hơi thở có cồn thì phải vào khu vực lập chốt đo lại lần nữa, sau đó lập biên bản. Trong một tiếng, gần 300 ôtô được kiểm tra, trong đó 4 tài xế bị phạt.

Trường hợp xử phạt đầu tiên trong buổi tối là tài xế 25 tuổi ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, lái ôtô 7 chỗ. Qua kiểm tra, tài xế có nồng độ cồn 0,082 mg/lít khí thở. Nam tài xế cho biết đã uống rượu trong buổi liên hoan tất niên công ty vào buổi sáng, về ngủ đến giờ có việc mới lái xe ra đường. "Tôi không nghĩ mình còn cồn vì đã uống từ sáng", anh này nói.

Chốt kiểm soát nồng độ cồn của lực lượng 141 Hà Nội, tối 17/1. Ảnh: Gia Chính

Một trường hợp khác là nam tài xế 37 tuổi lái ôtô 7 chỗ, trú phường Phú Lương, quận Hà Đông, có nồng độ cồn. Tài xế được hướng dẫn lái xe vào khu vực đỗ để kiểm tra lần hai. Khi xuống xe, người này liên tục gọi điện nhờ giúp đỡ, mất 30 phút sau mới đo nồng độ cồn lần hai, cho kết quả 0,087 mg/lít khí thở.

Tài xế chia sẻ nhận thức uống rượu bia lái xe sẽ gây nguy hiểm. Tuy nhiên, cuối giờ chiều khi đối tác đến làm việc đã uống ly rượu vang và không nghĩ sẽ bị phạt.

Cảnh sát giao thông đã lập biên bản, tạm giữ giấy phép lái xe, niêm phong ôtô đưa về trụ sở. Các tài xế ôtô vi phạm sẽ bị phạt 6-8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 10-12 tháng, tạm giữ phương tiện ít nhất một ngày.

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn tài xế, tối 17/1. Ảnh: Gia Chính

Đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết được Bộ Công an triển khai từ ngày 15/11/2022 đến 5/2/2023, lực lượng tham gia gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, hình sự, cơ động. Công an chủ yếu lập chốt trên quốc lộ, đường liên tỉnh, liên huyện, liên xã và tổ chức tuần tra lưu động. Trọng tâm kiểm tra gồm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, quá tải, chở quá số khách.

Sau hai tháng, công an cả nước đã xử lý hơn 521.000 phương tiện vi phạm, phạt gần 1.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng lỗi nồng độ cồn đã xử lý hơn 80.600 trường hợp, chiếm gần 16% tổng số vi phạm, phạt tiền gần 400 tỷ đồng. Xe môtô bị xử phạt nồng độ cồn nhiều nhất với gần 76.000 trường hợp, ôtô 4-7 chỗ 3.600, xe tải 290, xe khách 49, xe container 34 trường hợp.

Gia Chính