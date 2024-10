Nhiều tác phẩm cho trẻ em được chiếu tại LHP Đức 2024

"Phòng giáo viên'', tác phẩm thuộc danh sách đề cử Oscar năm nay cho ''Phim quốc tế xuất sắc'', được chiếu tại LHP Đức - KinoFest 2024.

Theo ông Oliver Brandt, Chủ tịch Viện Văn hóa Quốc gia Liên minh châu Âu (EUNIC) tại Việt Nam, Viện trưởng Goethe Hà Nội, sự kiện lần đầu hướng tới khán giả nhỏ và lứa tuổi vị thành niên. Chín tác phẩm được chọn năm nay đa dạng thể loại từ, từ tâm lý, gia đình, hoạt hình đến phiêu lưu, khoa học hay các dự án tài liệu kích thích trí tưởng tượng của người xem.

Ông Oliver Brandt yêu thích phim Phòng giáo viên, cũng là tác phẩm chiếu mở màn tại sự kiện. Ông cho biết dự án có câu chuyện hay, giúp công chúng hiểu và đồng cảm cuộc sống của giáo viên và học sinh. "Bộ phim khiến tôi xúc động'', Viện trưởng Goethe Hà Nội nói.

Trailer 'Phòng giáo viên' Trailer ''Phòng giáo viên''. Video: Madman Films

Phòng giáo viên (Das Lehrerzimmer) do İlker Çatak đạo diễn, kể về Carla Nowak, một giáo viên tâm huyết, bắt đầu công việc đầu tiên tại một trường trung học. Khi một trong số học sinh của mình bị nghi ngờ là kẻ trộm, cô quyết định tìm hiểu ngọn ngành vấn đề, tìm mọi cách để hòa giải phụ huynh, đồng nghiệp và học sinh. Thế nhưng càng cố gắng, cô càng trở nên tuyệt vọng.

Tobi tò mò và chuyến phiêu lưu đến những dòng sông bay (Checker Tobi and the Journey to the Flying Rivers) của Checker Tobi là một trong những phim gây chú ý khi có nhiều cảnh quay tại các địa điểm ở Việt Nam, như Hà Nội, hang Sơn Đoòng, vịnh Lan Hạ. Qua đó, tác phẩm truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường và nhấn mạnh vai trò của tình bạn.

Những dự án còn lại là Thuyết vạn vật (The Universal theory), Những nhà vô địch (Winners), Đời không là đua nhưng phận tôi chiến thắng (Life is not a competition but I'm winning), Nơi điểm mù (In the blind spot), Shahid, Tình yêu và nỗi sợ (Love & Fear), Cuộc phiêu lưu (The Crossing). Các tác phẩm xoay quanh đề tài về gia đình, bạn bè, gửi thông điệp vượt qua giới hạn của bản thân.

Tại Hà Nội, sự kiện diễn ra từ ngày 10 đến 15/10 ở Trung tâm chiếu phim Quốc gia. Ban tổ chức cho biết không mở cửa miễn phí như những liên hoan phim của các nước châu Âu khác tại Việt Nam mà đưa mức giá 20 nghìn đồng cho một vé. Ông Olivier Brandt lý giải: "Từ năm ngoái chúng tôi đã bán vé và thấy mức giá không quá cao với mọi người. Chúng tôi mong các phòng chiếu đều được lấp đầy, bởi khi vé miễn phí, chẳng may trời mưa, khán giả có thể sẽ ở nhà''.

Liên hoan phim Đức - KinoFest là sự kiện thường niên của Viện Goethe tại Đông Nam Á dành cho điện ảnh đương đại Đức. Ngoài Hà Nội, chín phim sẽ được chiếu tại Huế, TP HCM, Bình Dương, Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang và Cần Thơ.

Phương Linh