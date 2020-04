Nhiều smartphone giảm giá mạnh

iPhone 11, S20 và nhiều điện thoại từ Xiaomi, Oppo, Nokia được các cửa hàng giảm giá hàng triệu đồng, để kích cầu sau giãn cách xã hội vì Covid-19.

Bộ ba Galaxy S20 mới ra mắt đầu năm nay của Samsung được nhiều cửa hàng và hệ thống lớn hạ giá sâu so với mức công bố của hãng. Tại một cửa hàng ở phố Huế (Hà Nội), giá Galaxy S20 và S20 Plus còn 17,9 và 20,1 triệu đồng, thấp hơn 10 đến 15% so với niêm yết 21,5 và 24 triệu đồng của hãng. S20 Ultra có mức điều chỉnh lớn nhất, hạ 4,4 triệu đồng, từ 30 triệu xuống 25,6 triệu đồng.

Smartphone cao cấp của Oppo, Find X2, cũng được nhiều nơi bán thấp hơn 2 đến 3 triệu đồng so với giá công bố 23 triệu đồng.

Giống các smartphone Android đắt tiền, giá nhiều mẫu iPhone cũng biến động sau thời gian cách ly xã hội. Giá iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max được nhiều cửa hàng bán thấp hơn mức niêm yết 3 đến 4 triệu đồng, tương đương 10 đến 15%. Giảm nhiều nhất là iPhone 11 Pro Max bản 512 GB, hạ gần 7 triệu đồng. Giá hiện tại là 37,3 thay vì 44 triệu đồng như niêm yết ban đầu. Cuối tháng 4, iPhone 11 bản 64 GB cũng được nhiều cửa hàng đưa xuống dưới 19 triệu đồng, trong khi cuối tháng 3, trước thời điểm giãn cách xã hội, giá dao động từ 20 đến 21 triệu đồng.

Thông tin giảm giá tràn ngập trên các website mua bán điện thoại, cả model cao cấp, mới ra mắt lẫn máy tầm trung, giá rẻ.

Ngoài bộ ba iPhone mới, các dòng iPhone đời cũ, như 8 Plus và 7 Plus cũng giảm giá. Việc điều chỉnh là để dọn đường cho mẫu iPhone SE 2020 chính hãng dự kiến về nước cuối tháng 5. iPhone 7 Plus bản 32 GB có giá 9 triệu đồng, thấp hơn 2 triệu đồng so với mức cũ. Còn iPhone 8 Plus 64 GB xuống 13 triệu đồng, giảm hơn 1 triệu đồng.

Ngoài iPhone và các dòng smartphone Android cao cấp, hàng loạt smartphone tầm trung và phổ thông cũng giảm mạnh. Trong đó, nhiều mẫu giảm giá gần nửa, như Nokia 7.2 từ 6,2 triệu đồng xuống còn 3,9 triệu đồng, Note 10 Lite giảm 3,1 triệu đồng, xuống 10,9 triệu đồng. Hai model tầm trung vốn "ăn khách" là Galaxy A51 và Galaxy A71 cũng điều chỉnh hạ 1 đến 2 triệu đồng, còn 6,7 và 8,2 triệu đồng. Bộ đôi Xiaomi Note 10 và Note 10 Pro cũng giảm 15%, còn 11 và 12,7 triệu đồng.

Việc giảm giá hàng loạt như trên là do các cửa hàng tự điều chỉnh nhằm kích cầu. Các hệ thống điện thoại cho hay, thời gian qua họ bị ảnh hưởng nặng về doanh số do phải đóng cửa hàng 2 tuần. Thanh Tâm, đại diện một siêu thị điện thoại trên phố Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, doanh số của nhóm smartphone từ 15 triệu đồng trở lên đã giảm 2/3 trong tháng 4, so với cùng kỳ năm ngoái.

Đoàn Dũng, Giám đốc một hệ thống phân phối sản phẩm của Apple ở Hà Nội, cho biết, doanh số iPhone đóng băng từ giữa tháng 4. Thay vì mua iPhone hay điện thoại mới, người dùng chuyển hướng sang mua iPad và laptop để phục vụ làm việc từ xa và học tập trực tuyến. Ngay cả iPhone SE 2020 vừa ra, sức hút của sản phẩm cũng rất thấp, sức mua chậm hơn cả iPad.

